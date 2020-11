Ideja, kaj lahko storite z repo

Ima poseben okus, podoben redkvicam, rahlo grenek in pekoč.

FOTO: Hana Splichal

Repa in krompir iz pečice

Vključite pečico na 200 stopinj. Krompir in repo olupite in narežite na podobno velike kose. Pekač radodarno namastite in v njem premešajte repo in krompir ter poravnajte v eni plasti. Pecite v ogreti pečici približno 40 minut. Nekje sredi peke solite in premešajte z lopatko, tako da se odlepi od dna. Za pomako zmešajte vse sestavine v manjšem blenderju. Dodajte žlico vode, ne več, pomaka naj ostane gosta. Jed ponudite s pomako.

Na našem kuhinjskem pultu so pozimi vedno malo večji kozarci za vlaganje, v katerih se dogaja manjši čudež, fermentacija. V dobrih dveh tednih nastane iz sveže naribane zelenjave kozarec probiotikov in drugih koristnih snovi. Večina fermentirane hrane bo tako bolj zdrava, kot preden smo jo naribali in natlačili v kozarec. Največkrat fermentiramo zelje, tudi rdeče zelje, mešano zelenjavo (kimči), na repo pa se bolj redko spomnimo. Ko smo dobili vrečo repe, so se nam kar svetile oči. Vreča je bila zato velika priložnost. Super občutek je, ko dobiš v roke gomolje, ki se jih še drži zemlja. Oprani so zasijali v vijolični barvi, ki je redkost pri zelenjavi – kaj je še vijolično? Za klasično kislo repo sem jo olupila in naribala, za eksperimentalne kozarce sem kar neolupljeno narezala na kocke, da se ohrani barva. Imamo dva kozarca za poskus, v enem je repa s poprom, v drugem s svežim ingverjem, suhim čilijem v koščkih in česnom.Tu se začne najtežji del fermentacije, čakanje, da bo kaj iz tega. Repe je še kar precej ostalo, zato sem začela raziskovati, kaj lahko pripravim iz sveže. Po receptih sodeč bi rekla, da ni najbolj priljubljena zelenjava. Res ima poseben okus, podoben redkvicam, rahlo grenek in pekoč. Še najboljša kombinacija s tem okusom je krompir, zato sem poskusila s pečico. V pekač sem narezala oboje, malo več krompirja za vsak slučaj, če repa ne bi bila okusna, in to spekla. Medtem sem pripravila nekakšno pomako, v katero bi pomakali pečen krompir, za repo, kot rečeno, nisem bila prepričana. Če sta krompir in repa čista slovenska klasika, je pomaka bolj kreativna. Indijski oreščki, gorčica in česen? Ja, super je izpadlo. Maslo iz indijskih oreščkov je prijetna sprememba v hladilniku, tisto, kar ostane, pa zelo uspešno nadomesti druge namaze za na kruh.Pekač je bil pravo presenečenje. Vsi smo se strinjali, da je pečena repa bolj okusna od krompirja, pa imamo krompir radi. Kdo bi si mislil. Zdaj sem opogumljena, da poskusim še kaj drugega iz sveže repe. Tole sem odkrila: skuhana s krompirjem in pretlačena v pire, kremna juha repa-krompir in mikser, enolončnica repa in krompir na kockice, še malo korenčka za barvo in na koncu seveda peteršilj. Varianta z rižem namesto krompirja. Malo drugače zveni kuhana, narezana na kose, prelita z bešamelom in zapečena v pečici. Vsekakor pa bi poskusila naribano in popraženo kot nadev za slani zavitek. Mika me tudi karamelizirana. Skratka, veliko receptov imam, da bom lažje dočakala fermentirano iz kozarcev.