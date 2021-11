Hruškasta bučka sramežljivo vstopa v našo kuhinjo

Čajota pri nas spada med eksotične zelenjadnice, ki se bolj redko znajdejo na jedilniku. Nič čudnega, saj je rastlina, ki izhaja iz Srednje Amerike, precej redek gost v naših trgovinah, še bolj pa po vrtovih.

V Sloveniji je redka. FOTO: Aaa187/Getty Images

Čeprav potrebuje veliko sonca in vlažno zemljo, jo sicer lahko uspešno gojimo tudi pri nas. Čajota je bučevka z nenavadnimi užitnimi plodovi, vendar lahko uživamo tudi druge dele rastline, liste, stebla in celo korenine. Seveda so najbolj priljubljeni plodovi, ki imajo tudi to dobro lastnost, da jih lahko, dobro skladiščene, shranimo za nekaj mesecev. Dozori jeseni, tako da bodo plodovi na voljo pozno v zimo.

Plodovi so hruškaste oblike, imajo zeleno lupino, ki je pri nekaterih sortah gosto pokrita s precej ostrimi bodicami, zaradi česar so tržno manj zanimive. Bodice so pri zrelem plodu bolj trde. Od tod izhaja ime bodičevka, glede na obliko pa ji pravijo tudi zelenjavna hruška. Do pol kilograma težki plodovi imajo po večini zeleno, nekatere sorte tudi rumeno tanko lupino, sočno meso pa je pri vseh svetlo zelene barve. Od buč se loči tudi po tem, da v notranjosti ne kriva semen, temveč eno koščico.

Pripravimo jih podobno kot bučke ali buče, le da jih je treba nekoliko dlje kuhati, saj je njihovo meso precej čvrsto. Plodove lahko kuhamo, dušimo, pečemo ali cvremo in iz njih pripravimo mnoge zanimive jedi, predvsem slane. Imenitna je kremna juha iz čajote, ki jo zgostimo s krompirjem, na koščke narezano pa jo lahko dodamo v različne druge juhe in enolončnice, tako mesne kot zelenjavne.

Režemo jih po dolgem ali počez, v tem primeru dobimo dekorativne kolobarje. FOTO: Ribeiroantonio/Getty Images

Lahko jo dušimo in ponudimo kot prilogo k mesu ali prelijemo po testeninah. Omako iz čajote postrežemo s pire krompirjem ali pa jo dodamo v rižoto, bodisi v koščkih, bodisi naribano – rižota bo še posebno sočna. Okusne so ocvrte, v tem primeru jih režemo prečno na dober centimeter debele kolobarje.

Meso čajote je sočno, masleno in nežnega okusa, ki spominja na buče.

Z nežnim okusom, ki ima rahel limonast pridih, bo čajota zanimiva tudi v sladkih jedeh. Uporabna je podobno kot jabolka, iz grobo naribane naredimo nadev za zavitek ali pito, v hladnih dneh se bo prilegel kompot, skuhan samo iz čajote ali v kombinaciji s sadjem, na primer jabolki.