Hranilne vrednosti arašidov in njihovega masla

Kolesarili smo celo popoldne, potem je sledil klasičen zaključek v priljubljeni gostilni, kjer si privoščimo pivo, brezalkoholno in alkoholno. Z obveznimi arašidi v majhni skodelici. In potem planemo po arašidih in eno pivo ne ostane osamljeno. In potem naročimo še pico. Izničimo trening? Arašidi so živilo, ki prija brbončicam in komaj kdo se mu lahko upre v obliki malice, zajtrka, grickanja. Gre za izjemno masten prigrizek, zato zelo kaloričen, a pogosta povezava med arašidi, arašidovim maslom in holesterolom, ni utemeljena. Preberite na Polet.si