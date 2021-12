Hrana z Balkana brez slabe vesti

Na Masarykovi ulici v Ljubljani je zadišalo po pečenih odojkih – na dvorišču nekdanje tovarne Tekstilna je namreč vrata odprl Balkan Grill. Tam bodo vsak dan, tudi v nedeljo, ponujali to priljubljeno specialiteto pa tudi nekatere druge dobrote balkanske kuhinje. Glede na trenutne epidemične razmere je gostom za zdaj hrana na voljo za s seboj, kupljeno v tako imenovani pečenjari pa lahko dopolnijo z izdelki iz druge polovice novoodprte ponudbe, trgovine Balkan Shop.

Poleg živil se v Balkan Shopu dobijo tudi prave bakrene posode za pripravo turške kave.

Balkan Shop in Balkan Grill bosta v Sloveniji obudila najlepši del balkanskega duha, so prepričani lastnik Husko Hajdarpašić, vodja marketinga Boštjan Košak ter vodja nabave Drago Vavpotič, torej ljubezen do dobre hrane, v kateri uživamo brez slabe vesti.

Zdrava hrana z Balkana

»V Balkan Shopu bomo ponujali dobro, zdravo hrano z Balkana. Trudimo se postaviti na police proizvode, ki jih drugi nimajo. Pri nas najdete vse od mesnih in mlečnih do vloženih izdelkov. Nekaj artiklov prihaja iz bivših republik Jugoslavije, nekaj tudi iz Turčije in, seveda, iz Slovenije,« razlaga lastnik Hajdarpašić. Na policah 400 kvadratnih metrov velike trgovine imajo trenutno 2300 različnih izdelkov od 4000, kolikor jih bo v bližnji prihodnosti.

Med ponudbo je kar nekaj delikates, ki lahko pridejo prav ob prihajajočih praznikih, denimo goveji pršut iz Srbije in Črne gore, kulen in različne vrste sira. V trgovini že zdaj najdete posode za kuhanje kave, ki se jim bodo kmalu pridružili še pekači in drugi artikli za pripravo balkanskih specialitet, prtički in podobno.

»Balkan je širok pojem, saj na tem območju živi 53 milijonov ljudi. Hrana je torej zelo raznovrstna. Tudi Slovenci smo del Balkana, pa vendar opažamo pomanjkanje ponudbe hrane s tega območja (ne le iz bivših republik Jugoslavije, ampak tudi iz Bolgarije, Romunije, Turčije, dela Italije) pri nas. Naš slogan je dobra in zdrava hrana z Balkana. To pomeni, da bomo še posebno pazili na kakovost in da bomo pripeljali hrano iz vsake lokalne skupnosti tudi v trgovino v Sloveniji,« izpostavlja Boštjan Košak. Dodaja, da nismo malce pozabili le na odlične jedi z balkanskega območja, pač pa tudi na to, kako to hrano jemo.

Z leve: vodja nabave Drago Vavpotič, lastnik Husko Hajdarpašić in vodja marketinga Boštjan Košak FOTOgrafije: Marko Feist

»Tipičen način, kako jesti balkansko hrano, je, da začnemo v njej spet prvobitno uživati. Da se nam ni nerodno malce prenajesti. Pa tudi da se nam ob kosilu ni nerodno z nekom objeti, skočiti, zapeti, zavriskati. Z Balkan Shopom in Balkan Grillom želimo v slovenski prostor vnesti to prvobitno veseljačenje,« poudarja.

Peka na bukovih drveh

Ponos lastnika in partnerjev ni le bogata ponudba v trgovini, v katero je, mimogrede, mogoče vstopati brez pogoja PCT, saj je živilska, pač pa tudi poseben raženj v pečenjari Balkan Grill. Na njem je mogoče hkrati peči osem odojkov oziroma jagenjčkov hkrati.

Balkan Shop je odprt vsak dan od 8. do 21. ure, razen v nedeljo, medtem ko je Balkan Grill odprt vsak dan od 10. do 21. ure.

»Meso dobimo s Paga oziroma iz Bele krajine. Imamo bukova drva, ki se jih sproti dolaga, da je temperatura ves čas ravno prava,« razkriva zvezdi ponudbe Balkan Grilla. Vse jedi, ki jih pripravljajo v Balkan Grillu, je mogoče naročiti tudi na dom. Da se jim za stranke ni bati, smo se lahko prepričali že na dan odprtja, ki so se ga udeležili številni gostje, med njimi tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Brez slovitih baklav seveda ne gre.