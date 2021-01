Hitro pripravljena popolna pojedina

Osnova so običajno suhe mesnine. FOTO: Baibaz/Getty Images

Mokre sestavine narezka obvezno postrežemo posebej.

Sir kombiniramo z grozdjem in drugim sadjem, tudi suhim. FOTO: Alexthq/Getty Images

Narezke običajno pripravimo, ko vabimo družino, prijatelje ali tudi službeno koga v goste, vendar ne na kosilo ali večerjo. Narezek je tako spremljava h klepetu in kozarcu take ali drugačne pijače. Lahko ga ponudimo tudi kot predjed.Klasični je sestavljen iz suhomesnih in mesnih izdelkov, najpogosteje se na krožniku znajdejo pršut, suhe salame in klobase, šunka in podobno. Za spremljavo mesninam služi predvsem sir, da grižljaji ne bodo preveč suhi, še sveža ali vložena zelenjava, na primer kisle kumarice in paprika, vložena mešana kisla solata, čebula ali česen v kisu ali slanici in vložene gobe, šampinjoni ali jurčki, pa olive. Zraven postrežemo trdo kuhana jajca, jed pa popestrimo in okrasimo tudi s sadjem, bodisi svežim bodisi suhim. Sveža jabolka ali hruške narežemo na krhlje, grozdje osmukamo ali razdelimo na manjše grozdiče. Sadje se dobro poda predvsem k siru, h kateremu lahko ponudimo tudi marmelade, ki bodo krepkemu okusu sira dale zanimivo noto. Tudi oreški se lepo družijo s sirom in mesom.Kot spremljavo k narezku pripravimo različne namaze. Za osnovo vzamemo skuto, grški jogurt ali stročnice. Kdor ima za sabo študentske dni, se gotovo spomni okusnega, preprostega in poceni namaza iz skute in tunine v konzervi. Iz skute lahko pripravimo odlične zeliščne namaze, dodamo ji drobno nasekljano čebulo ali česen, drobnjak in peteršilj, odlična je, če jo pokapljamo z bučnim oljem. Podobno pripravimo namaze iz grškega jogurta. Iz konzerve fižola v zrnju ali čičerike pričaramo veganski namaz. Stročnice zmeljemo v blenderju ter dodamo sesekljana zelišča po okusu, denimo česen, peteršilj, čebulo ali drobnjak. Če je namaz pregost ali presuh, dodamo malo olja.Ko sestavljamo narezek, imejmo v mislih vse jedce, ki se bodo zbrali za mizo. Če je med njimi kdo, ki ne uživa mesa, se potrudimo in mesnine naložimo na poseben pladenj. Tudi sestavimo ga premišljeno, zaradi estetike in okusa. Mokre sestavine, to je predvsem vložena zelenjava, naložimo v posebno skodelico ali pladenj, saj ni prijetno, če sta pršut ali sir prepojena s kislo tekočino.