Hitra jed iz ponve s polento, ki se odlično poda k poletni zelenjavi

Za koga so zgolj nekaj, kar naredimo na hitro, spet drugi imajo svoje metode za pripravo. Te klasične jedi niti ni tako lahko pripraviti, saj jo je treba peči na ravno pravšnji temperaturi, naslednji trik pa je tudi v tem, da je treba omleto pravočasno obrniti in poskrbeti, da je notranjost lepo kremasta. Če v ponev dodamo še popečen toast, hkrati pripravimo sendvič in omleto.

