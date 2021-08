Hit poletja: korenčkov namaz

Za 4 osebe:

5–6 večjih korenčkov

1 večja konzerva čičerike

1 čebula, 4–5 strokov česna

1 limona

sol, poper, mleta kumina

oljčno olje

sveži peteršilj

Česen in čebulo olupimo in narežemo na rezine. Korenje očistimo, ostrgamo in po potrebi narežemo. Stresemo ga v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, in pokapljamo z oljčnim oljem, premešamo in pečemo na 180 stopinjah približno dvajset minut. Vmes premešamo. Solimo in popramo, dodamo česen in čebulo, premešamo, po potrebi dodamo še olje in pečemo še dvajset minut. Ohladimo in stresemo v blender. Dodamo odcejeno čičeriko, limonov sok in kumino. Mešamo, dokler ne dobimo gladkega namaza, po potrebi dodamo olje. Postrežemo s popečenimi kruhki in okrasimo s svežim peteršiljem.

Domači namazi iz zelenjave so hit predvsem poleti, ko je na vrtu vsega dovolj. Za osnovo vzamemo stročnice, na primer čičeriko, lečo ali fižol, ki jim dodajamo zelenjavo po svojem okusu. Pri tem je pomembno tudi to, da bo prispevala k primerni strukturi.Korenje ali druge korenovke je dobro skuhati ali speči, da se zmehčajo, bučke lahko dodamo sveže ali na hitro dušene. Pazimo, da naribane res dobro ožamemo, saj bo sicer namaz preveč voden. Imeniten okus mu bodo dali pikantni jajčevci, ki jih prav tako dušimo, da se zmehčajo, preden jih zmeljemo s preostalimi sestavinami.