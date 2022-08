Grozdje na več načinov

Z njim lahko grozdje kombiniramo tudi v solatah; tako bomo vnesli nekaj pikantnosti sira ter osvežilno nežno sladkobo grozdja. Izberemo sorte z mehkejšimi lupinami, ali se odločimo za belo ali rdeče, pa je stvar okusa.

Osvežilna dopolnitev sladkim in slanim jedem.

Vse vrste imajo zelo malo kalorij, na sto gramov približno 66, a so polne kalija in kalcija, zato je uživanje grozdja še posebno priporočljivo za tiste z visokim krvnim tlakom, lahko tudi v obliki grozdnega soka. Popestrilo bo običajne sadne solate, v vročih dneh pa bodo kot nalašč grozdne sladoledne lučke.

Sok. FOTO: Handmadepictures/getty Images

Hitri sok Grozdje operemo in mu odstranimo peclje. Jagode stresemo v posodo ter jih zdrobimo s pripomočkom za mečkanje krompirja. Zmes stresemo v velik lonec in počasi segrevamo do vretja, nato temperaturo zmanjšamo in pustimo, da rahlo vre deset minut. Občasno premešamo in na sredini kuhanja jagode spet zmečkamo, tudi tiste, ki smo jih v prvo morda spregledali. Nad čist lonec postavimo gosto cedilo ter vroč sok precedimo, nato čez noč pustimo v hladilniku, da se povsem izloči iz jagod. Na dnu bo ostala usedlina, ki jo precedimo skozi gazo, nato sok spravimo v steklenice z zamaškom in jih postavimo v hladen in temen prostor.

Za 2 litra: 4 kg grozdja (sorta concord)

Pavlova. FOTO: Albina Yalunina/getty Images

Pavlova Pečico segrejemo na 130 stopinj Celzija in večji pekač obložimo s papirjem za peko. Z ročnim mešalnikom v trd sneg stepemo beljake, ki smo jim dodali sladkor v prahu, vaniljo in škrob. Sneg razporedimo po papirju za peko v obliki enega kroga, ki naj bo v sredini nekoliko tanjši, kot bi izdelovali gnezdo. Orehe nasekljamo, zmešamo s cimetom in posujemo po beljakih. Pečemo 45 minut, nato pečico izklopimo, vratca na stežaj odpremo in beljake pustimo v pečici, da se ohladijo. V sredino nato razporedimo grški jogurt, po njem še grozdje, po želji posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

Za 4 osebe: 3 beljaki 140 g sladkorja v prahu 1 žlička arome vanilje 1 žlička koruznega škroba 15 g orehov 180 g grškega jogurta 300 g grozdja 1 žlička cimeta

Galeta. FOTO: Noirchocolate/getty Images

Galeta V posodo presejemo moko, dodamo sol in na manjše kocke narezano hladno maslo. S konicami prstov ga vgnetemo v moko, da dobimo drobtinam podobno testo, ki mu dodamo najprej polovico hladne vode. Vse skupaj zgnetemo v testo, če se noče sprijeti v gladko kroglo, dodamo še malo vode. Testo nato oblikujemo v kroglo ter sploščimo v disk, ga zavijemo v prozorno folijo in za pol ure postavimo v hladilnik. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija in testo na papirju za peko razvaljamo v krog. Vse skupaj prestavimo na večji pekač. Grozdje operemo in očistimo. V posodi z ročnim mešalnikom zmešamo marmelado in škrob, dodamo grozdje in s kuhalnico dobro premešamo. Z grozdjem obložimo testo (ob robovih pustimo nekaj centimetrov prostora), robove zapognemo proti sredini ter jih premažemo z beljakom. Pečemo 50 do 60 minut, nato naj na sobni temperaturi počiva še deset minut.

Za 4 osebe: 200 g moke 170 g masla 80 ml hladne vode ščep soli 300 g grozdja 40 g pomarančne marmelade 2 žlici koruznega škroba 1 beljak

Klafuti. FOTO: Photosimysia/getty Images

Klafuti Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Maslo stopimo, grozdje očistimo in pekač namastimo. Po dnu pekača razporedimo grozdje. V posodi z električnim mešalnikom dobro zmešamo moko, sladkor, vaniljo, stopljeno maslo, jajca in mleko ter z mešanico prelijemo grozdje. Pečemo eno uro. Preden postrežemo, počakamo, da se nekoliko ohladi.

Za 4 osebe: 300 g grozdja 3 dl mleka 3 jajca 40 g masla 85 g moke 65 g sladkorja 1 žlička arome vanilje

Slana solata. FOTO: Elena_danileiko/getty Images

Slana solata Rukolo operemo in osušimo, hruške operemo in narežemo na tanke rezine, grozdju odstranimo peclje in ga operemo, orehe grobo nasekljamo, gorgonzolo nadrobimo. Na krožnike razporedimo rukolo, po njej hruške in grozdje, po vrhu posujemo orehe in gorgonzolo. V posodici zmešamo kis, olje, sol in poper, z mešanico pokapljamo solato in postrežemo.

Za 4 osebe: 4 hruške 60 g orehov 30 g gorgonzole 240 g rukole 120 g grozdja oljčno olje kis sol, poper

Sladka solata. FOTO: Bhofack2/getty Images

Sladka kremna solata V posodi z električnim mešalnikom stepemo kremni sir, kislo smetano, sladkor in vaniljo. Grozdje operemo in očistimo ter ga dodamo smetanovi mešanici. Dobro premešamo in za eno uro postavimo v hladilnik.

Za 4 osebe: 100 g kremnega sira 500 g rdečega grozdja 500 g belega grozdja 60 g kisle smetane 30 g sladkorja 1 žlica arome vanilje

Lučke. FOTO: Flavia Novais/getty Images

Sladoledne lučke Grozdje operemo, mu odstranimo peclje. Bolj enostavno in hitreje bo, če izberemo sorto brez pečk. Jagode nato stresemo v blender, dodamo javorjev sirup in zmeljemo v gladko maso. Vlijemo jo v modelčke za sladoledne lučke in čez noč postavimo v zamrzovalnik.