Gratiniran koromač (RECEPT)

Za 4 osebe:

2 velika ali 3 srednje veliki koromači

150 g parmezana

5 dl kisle smetane

3 stroki česna

1 jajce

sol, poper, timijan, peteršilj

Koromač očistimo, operemo in narežemo na tanke kolobarje. Blanširamo v vreli vodi slabi dve minuti in precedimo. Česen olupimo in stremo, parmezan grobo naribamo. Pekač namastimo in vanj stresemo narezan koromač. Solimo in popramo ter premešamo, tako da je enakomerno razporejen po posodi. V skledi razžvrkljamo jajce, parmezan in smetano ter česen. Dodamo sesekljan peteršilj in timijan. Enakomerno prelijemo po koromaču. Pečemo na 200 stopinjah Celzija približno pol ure, dokler se preliv ne zapeče.

Gratinirano zelenjavo ponudimo kot prilogo k mesnim jedem, lahko pa je tudi povsem dovolj za glavno jed. V tem primeru morda dodamo krompir, da bo bolj nasitna, pa tudi testenine se dobro obnesejo.Tako krompir kot testenine seveda predhodno skuhamo, lahko pa jih postrežemo tudi poleg zelenjave. Običajno gratiniramo s kislo smetano, ki jo razžvrkljamo skupaj z jajcem, lahko pa uporabimo tudi smetano za kuhanje. Tudi zelenjavo na hitro prevremo, preden jo zložimo skupaj v pečici, saj bo sicer ostala trda.