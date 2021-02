Gratiniran brstični ohrovt

Za 4 osebe:

800 brstičnega ohrovta

1 čebula

3 jajca

2,5 dl kisle smetane

100 parmezana

sol, poper, muškatni orešček

olje, maslo

Brstični ohrovt očistimo, napol skuhamo v slani vodi in odcedimo. Čebulo olupimo in nasekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Dodamo brstični ohrovt in pražimo še dve minuti. V skledi razžvrkljamo jajca, solimo in popramo ter začinimo z muškatnim oreščkom. Dodamo kislo smetano in nariban parmezan ter dobro premešamo. V pomaščen pekač stresemo brstični ohrovt in ga prelijemo z mešanico jajc in smetane. Potresemo, da se vse skupaj lepo razporedi. Pečemo na 200 stopinj približno dvajset minut.

Spretni vrtnarji lahko brstični ohrovt vso zimo obiramo na vrtu, za vse preostale ga je dovolj na voljo v trgovinah in na tržnicah. Kot sorodnik zelja ima podoben okus, kar ga dela posebno privlačnega, je njegova zanimiva podoba, saj spominja na drobne zeljne glave. Uživamo lahko surovega, običajno pa ga na hitro skuhamo ali dušimo.Če ga pripravljamo v jedeh iz pečice, ga najprej skuhamo, vendar tako, da je še vedno čvrst. Če bi pekli surovega, bi se preveč zasušil. Ima izrazit okus, zato ne potrebuje bogate spremljave začimb, kuhanega le malce zabelimo z maslom.