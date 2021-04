Govedina z vinsko omako (RECEPT)

Za 4 osebe:

4 kosi kuhane govedine

1 čebula

1 žlica rjavega sladkorja

1 žlica moke

3 dl vina

rezina masla

sol, poper, cimet

Čebulo olupimo in nasekljamo. V kozici stopimo maslo in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo sladkor, premešamo in pražimo, da se nekoliko stopi. Potresemo z moko in med mešanjem pražimo še minuto. Zalijemo z vinom in gladko razmešamo, če se nam zdi pregosto, dodamo malo vode. Solimo in popramo ter začinimo s cimetom. Na majhnem ognju naj vre dve ali tri minute, vmes mešamo, da se moka ne zažge. Zmeljemo s paličnim mešalnikom, po potrebi dodamo malo vode ali masla in premešamo. Govedino pogrejemo, položimo na krožnike in prelijemo z omako. Zraven se dobro poda pire krompir.

Govedina iz juhe z vinsko omako je bila nekdaj obvezna in so jo na Štajerskem, najbrž tudi drugod, jedli na porokah. Danes je precej pozabljena, bo pa gotovo zanimiva popestritev jedilnika, zlasti ko ne vemo, kaj bi z govedino, ki je ostala po kuhanju juhe.Omako pripravimo iz belega ali rdečega vina, nekateri recepti zahtevajo čebulo in česen, drugi ne. Zgostimo jo z moko, lahko pa jo pustimo redko. Pripravljena je zelo hitro in ne zahteva posebnih spretnosti, le pogumne jedce, saj je zelo posebna.