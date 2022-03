Gostinci prihodnosti kuhali po stari kuharski knjigi (FOTO)

Knjiga Ta dobra stara kuha je tesno povezana z dvorcem Visoko: temelji na kuharskih zapiskih Ane Hafner (rojene Kalan), zadnje gospodarice visoškega dvorca, ki leži v osrčju slikovite Poljanske doline, nekako na pol poti med Škofjo Loko in Gorenjo vasjo.

Namesto pozdrava: ocvirkovka FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Na temeljih receptov, zapisanih v kuharski knjigi avtorja Pavleta Hafnerja, so študentje Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled zdaj pripravili večerjo, s katero se je na visoškem dvorcu začel niz kulinaričnih dogodkov.

Kot je pojasnil Jože Zalar, profesor gostinstva na blejski strokovni šoli, so z večerjo želeli ohraniti gastronomsko-kulturno dediščino Poljanske doline in dvorca Visoko: »Ker gre za izjemno bogato kulinarično dediščino, ki je zapisana v kuharski knjigi Ta dobra stara kuha Pavleta Hafnerja, je smiselno, da se ti recepti obudijo in prilagodijo današnjemu času ter vključijo v ponudbo dvorca.«

Okusi Poljanske doline so obiskovalce pozdravili že v preddverju dvorca, kjer so študentje ponudili ocvirkovo potico, topel bukov liker, začinjen s cimetom in pomarančo, ter zeliščni čaj podblegoške rože.

Večerja se je začela z drobnjakovimi štruklji v kokošji juhi in nadaljevala s pečenim svinjskim trebuhom, dopolnjenim z janeževo omako, v vinu kuhano omako, krompirjevko in pečenim kislim zeljem. Lokalno obarvana je bila tudi sladica: pečena jabolka z medom na orehovem biskvitu, ki sta jih spremljala vinski šodo in korenčkov sladoled.

Dediščina ne sme postati prehranski muzej, ampak motiv za modifikacijo starih jedi v moderno različico.

Piko na i so gostom pričarali siri s Kmetije Pustotnik v Poljanski dolini. Katarina Brence je ob tem poudarila, da so postregli z izborom različnih vrst sira, ki ga izdelujejo na tej kmetiji, eni redkih pri nas, ki poskrbi za izdelke iz kozjega in ovčjega ter kravjega mleka. Na sirnem krožniku, ki je zaokrožil večerjo, so bili sir kosec, kozji sir z belo plesnijo in sir kozovč, narejen iz kombinacije kozjega in ovčjega mleka. Slednji je na svetovnih ocenjevanih požel veliko uspehov, saj so mu že večkrat nadeli vidne nagrade.

Predavatelj Jože Zalar, študentka Tara Meglič in Peter Mihelčič, direktor Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Kot je po dogodku povzel etnolog Janez Bogataj, dediščina ne sme postati prehranski muzej, ampak motiv za modifikacijo starih jedi v moderno različico.

Piko na i so pričarali siri z znane gorenjevaške Kmetije

Pustotnik.

Naslednji v nizu kulinaričnih dogodkov na dvorec Visoko prihaja že kmalu, in sicer konec maja.

Natakar prihodnosti