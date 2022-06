Gorenjska ribja pomlad: tako okusno pripravimo ribe na žaru (FOTO)

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je s partnerji te dni predstavil še košček dogajanja, ki so ga pripravili pod naslovom Ribja narava Gorenjske, izobraževalno-kulinarični dogodek pa se je odvil v sklopu festivala Gorenjska ribja pomlad.

Anže Mravlja je prikazal, kaj lahko naredimo s pravim nožem v pravih rokah.

Na prireditvi je Janez Čadež, gospodar Ribiške družine Tržič, predstavil ribjo naravo v Tržiški Bistrici, ki se v strugi lesketa le nekaj korakov od ribnika Žeje. Marsikatero zanimivo ribjo dogodivščino je povedal, govoril pa je tudi o mlinščicah in tem, kako so se na rekah sprva razvijali mlini, nato so na vrsto prišle žage in v zadnjem času še elektrarne. V Tržiški Bistrici so lipani, potočne postrvi in šarenke, medtem ko sulci v hladni in hudourniški vodi ne plavajo.

Besedo je prevzel ribiški vodnik Marko Gradnik, ki je prava enciklopedija muharjenja. Pokazal je opremo in z vajenimi zasuki zalučal trnek. Ribniku, ob katerem je tudi priljubljena brunarica, v kateri strežejo ribje jedi in jo vodi družina Mravlja, so v zadnjem času dodali novo opremo. Z njo se bo to območje, ki ga najdemo na pol poti med Naklim in Tržičem, lahko s še odločnejšimi koraki podajalo na pot sonaravnega turizma.

Anže Mravlja, kuhar po poklicu, je z veščimi gibi filiral postrv, pri čemer je poudaril, da je za lepe fileje potrebno predvsem dvoje: vaja in oster, upogljiv nož. Če vas zanima, kdaj naj ribo solimo: ko imamo na žaru cele postrvi, jih tik pred peko solimo v trebuh, če imamo fileje, jih začinimo tik pred peko ali ko se že pečejo.

Za lepe fileje potrebujemo dvoje: vajo in oster nož.

Na gorenjskem ribjem festivalu je sodelovala tudi Okanova ribogojnica, ki v radovljiški občini že dvajset let goji šarenke, torej ameriške postrvi. Ribogojnico v Mošnjah blizu Radovljice vodi Marija Cvenkel, tokrat pa je o ribjih jedeh govoril njen mož Stanko, ki je poudaril, naj postrv po ulovu vedno en dan počaka, preden jo postavimo na krožnik. Iz postrvi iz Okanove ribogojnice je ribiški vodnik Marko Gradnik tokrat pripravil dve jedi: na žaru pečeno postrv, ki so jo dopolnili s krompirjevo solato iz restavracije Ribnik Žeje, in odličen ribji karpačo.

Janez Čadež je predstavil živelj v Tržiški Bistrici. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele