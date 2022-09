Gobova juha: Jurčkova juha

Navkljub sušnemu poletju ste morda po družabnih omrežjih opazili kopice prelepih slik, ki krasijo profile vaših znancev, prijateljev ali pa ste morda celo sami strastni nabiralci rojeni pod tisto gobarsko zvezdo.

Segrejemo olje v loncu in na njem prepražimo sesekljano čebulo, por in narezane jurčke. Vse skupaj malo prepražimo in potresemo z moko. Nadaljujemo z praženjem nato pa dodamo sesekljan česen in zalijemo z vinom in vodo. Pazimo, da ne bo preredka zato vodo dolivamo postopoma ... Preberite na Polet.si