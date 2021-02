Ga poznate? Vrtni, zvezdasti in še sladki

Zvezdasti je pomembna začimba azijske kuhinje. FOTO: Sergiymolchenko/Getty Images

Vrtnega najdemo na mnogih slovenskih vrtovih. FOTO: Emer1940/Getty Images

Semena se uporabljajo tako v slanih kot sladkih jedeh, krhke janeževe upognjence najbrž vsi poznamo.

Z janežem se zaplete pri poimenovanju, saj gre za tri različne rastline oziroma začimbe pod istim imenom. Pri nas je najbolj znan vrtni janež, ki uspeva tudi v našem podnebju in ga kot enoletnico gojimo po vrtovih. Do pol metra visok grm se kiti z belimi razvejanimi socvetji, v cvetovih skriva drobna semena, ki se uporabljajo v prehrani in domačem zdravilstvu.Uporabni so tudi sveži listi, ki jih sesekljamo in potresemo po sveži solati. Domovina vrtnega janeža, ki ima znanstveno ime Pimpinella anisum, je Egipt, danes ga gojimo po vsej Evropi, najbolje pa uspeva v Sredozemlju. Semena so prijetnega, sladkastega okusa, uporabljamo pa jih za izboljšanje okusa sladkih in slanih jedi.Dobro se ujame s številnimi drugimi začimbami, na primer kumino, na katero spominja po videzu, muškatnim oreščkom, česnom, poprom in pehtranom, med sladkimi okusi pa se poda denimo k čokoladi in pomarančam. Najbrž vsi poznamo okus imenitnih janeževih upognjencev, preprostih, rahlih in krhkih piškotov, ki jim prav janež da poseben okus. Sicer pa je janež nepogrešljiv v čajih za pomirjanje želodčnih krčev, zlasti ga poznajo mladi starši, ki se borijo s kolikami svojih dojenčkov, imeniten pa je tudi v čajnih mešanicah z drugimi zelišči.Druga začimba z imenom janež nosi pripono zvezdasti in prihaja iz povsem drugega sveta. Illicium floridanum, kot se imenuje latinsko, je zimzeleno drevo, ki uspeva v tropskih krajih Azije, prvotna domovina sta Kitajska in Vietnam, z zgoraj opisanim pa ni niti v daljnem sorodu. V kulinariki se uporablja plod, ki ima obliko zvezde, v sredini vsakega kraka pa najdemo še seme. Zvezdasti janež pogosto uporabljajo v azijski kuhinji, samostojno ali v mešanicah, na primer v kitajski mešanici petih začimb, v kateri so še cimet, koriander, piment in lovor. Najdemo jo v številnih mesnih in zelenjavnih jedeh. Tudi zvezdasti janež je cenjen v tradicionalni medicini.Nabor janežev zaključimo s koromačem, zelenjadnico, ki jo uporabljamo v kulinariki. A tudi tu imamo opravka z dvema sorodnima rastlinama, pri prvem uživamo gomolje, pri drugem pa sladka semena.Imajo pa vse opisane rastline poleg imena vendarle še eno skupno lastnost, vse namreč vsebujejo anetol, to je snov, ki ima pomirjevalni učinek in deluje razkuževalno.