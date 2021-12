Recept: fulje

Za 4 osebe:

500 g starega belega kruha

2 jušni žlici sladkorja

pest rozin

2 jajci

pomarančna in/ali limonina lupinica

4 dl vode, v kateri se je kuhal pršut

Nekaj dni pred pripravo fulj kruh nadrobimo tako, da ločimo skorjo in sredico, ter ga pustimo v posodi, da se posuši. Dan pred pripravo skorjo čez noč namočimo v vodi, v kateri se je kuhal pršut. Zmesi dodamo posušeno kruhovo sredico. Limono in pomarančo operemo ter v zmes naribamo lupinico. Dodamo rozine in dobro premešamo. Dodamo še jajci in sladkor. Premešamo. Z rokami oblikujemo svaljke. V večji posodi zavremo vodo in vanjo postopoma dajemo fulje. Ko priplavajo na vrh, so pripravljene. Fulje osušimo, jih posujemo s sladkorjem in postrežemo.