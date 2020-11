Flambirane banane (RECEPT)

1. Maslo, sladkor in cimet damo v večjo ponev in segrevamo pri srednji temperaturi, da se sladkor stopi.

2. Banane olupimo in razpolovimo po dolgem. V ponev vlijemo liker in pomarančni sok ter lupinico, premešamo, dodamo banane. Kuhljamo nekaj minut, vmes previdno obrnemo, ko se začnejo mehčati in se obarvajo, dodamo konjak, kuhamo, da se segreje, potem pa ga prižgemo z vžigalnikom, da nastane plamen.

3. Ko plamen ugasne, banane prestavimo na ogrete krožnike, prelijemo z omako in dodamo kepico vaniljevega sladoleda. Postrežemo takoj.