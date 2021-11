Fižolova juha z ribano kašo za mrzle zimske dni

Če bi imeli spomini svoj letni čas, bi bila to prav gotovo zima; spominja na otroštvo in pričara zavetje doma. Danes zjutraj se mi je zazdelo, da sem na vrtu opazila zimo. Hladen piš, od noči, vlage in mraza pobeljeni vršički trav in tisti vonj, vonj po zimi, kaminu, piškotih. Čeprav mi zima pravzaprav ni všeč, jo imam nekako rada, kaj pa vem, zakaj. Opažam, da se mi podobno dogaja tudi z drugimi rečmi in celo z ljudmi. Če si dovolj dolgo na svetu, te življenje kar lepo obrusi.

