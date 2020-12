Za 4 osebe:

4 večji fileji postrvi

1–2 veliki mesnati pomaranči (filiramo na krhlje, kakšnih 20 jih potrebujemo)

1–2 očiščena koromača (okoli 300 g)

​sok ene limone

​malo kaper

​semena granatnega jabolka

​ameriški orehi pekan (narezani na grobo)

​oljčno olje

​sol, poper

​In še:

​papir za peko

Pečico ogrejemo na 180–200 stopinj Celzija.

Koromač narežemo na tanke rezine, dodamo mu malo oljčnega olja, limonovega soka in soli ter narahlo premešamo. Damo ga na primerno velik list papirja za peko in nanj položimo file postrvi s kožo navzgor, ki smo mu dodali malo oljčnega olja, sol in poper. Papir zavijemo v bombon oziroma pismo. Paketke položimo na pekač in ga potisnemo v ogreto pečico. ​Pečemo kakšnih 10 minut (odvisno od velikosti filejev). Preden paketke postrežemo, jih odpremo in s filejev potegnemo kožo. Na ribo položimo pomarančne fileje, ameriške orehe pekan, kapre in malo pešk granatnega jabolka. Okrasimo z zeliščnimi vejicami.

File postrvi v pergamentu