Festival Okusi Škofjeloškega: po praznikih ni diete (FOTO)

Najprej nekaj številk: na enajstih lokacijah, torej v devetih restavracijah in na dveh turističnih kmetijah, v tisočletni Škofji Loki ter v Selški in Poljanski dolini poteka festival Okusi Škofjeloškega. Vseh enajst ponudnikov bo do konca meseca po enotni ceni, 25 evrov, pripravljalo jedilnike, ki bodo podčrtani z lokalnimi sestavinami in navdihnjeni s tradicionalnimi recepturami.

To je drugi tovrstni festival, zasnovan pod okriljem Razvojne agencije Sora, že premiera pa je bila prava uspešnica, saj so januarja lani, vsem takratnim omejitvam navkljub, prodali lepo število festivalskih jedilnikov.

Direktorji vseh treh gorenjskih razvojnih agencij: Rok Šimenc (BSC – Regionalna razvojna agencija Kranj), Eva Štravs Podlogar (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in Gašper Kleč (Razvojna agencija Sora) FOTOgrafije: Špela Ankele

Tudi na sodoben način

Kot je pojasnil Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora, so dogodek želeli pripraviti že pred tremi leti, a so jim znane razmere preprečile načrte: »Na festivalu, ki poudarja gastronomsko prepoznavnost Škofje Loke in okolice, sodelujejo vse štiri občine z našega območja.«

Špela Guzelj iz gorenjevaške Taverne Petra in Gorazd Prezelj, pomočnik chefa Primoža Pintarja v Gostišču Tolc.

Kot je dodal, se v tem delu Gorenjske piše mnogo zgodb, ki v ospredje postavljajo lokalne sestavine: poleg Okusov Škofjeloškega so tu še delavnice Jem lokalno, jem boljše, katerih cilj je povečanje lokalnih obrokov v javnih ustanovah, hkrati pa v štirih občinah potekajo redne tržnice domačih izdelkov. Omeniti velja še blagovno znamko Babica in dedek, ki označuje izbrane škofjeloške dobrote. »Okus, ki ga dobiš v otroštvu, nosiš s seboj vse življenje,« je o pomenu ohranjanja tradicionalnih jedi in lokalnih sestavin podčrtal Kleč.

V kuhinji: Žiga Bogataj (Restavracija Na vasi) in Luka Čufar (Gostišče Lajnar – Soriška planina).

»Festival Okusi Škofjeloškega temelji na povezovanju gostincev, ki ustvarjajo jedi s sezonskimi sestavinami, te pa pridelajo lokalni proizvajalci. Eden od poudarkov je predstavljanje tradicionalnih jedi na sodoben način,« bistvo dogajanja strne vodja Turizma Škofja Loka Andreja Križnar.

Kuharja, ki ustvarjata malo drugače, a vedno domače: Janez Ferlan (Pr' Pepet) in Simona Maček (Turistična kmetija Jamnk).

In teh, starodavnih škofjeloških jedi, ni manjkalo niti na uvodnem večeru, ki je bil v Gostišču Tolc, to je v Sorici pri Železnikih. Večerjo je složno kuhalo šest chefov iz šestih škofjeloških restavracij. Med drugim so postregli loško mešanico, jed iz kislega zelja in repe z dodatkom ješprenja in pretlačenega fižola, ki jo je Špela Guzelj iz gorenjevaške Taverne Petra postregla na eleganten način. Druga jed na uvodnem večeru, navdihnjena s starimi recepturami, pa je bila loška mešta – to je chefinja Nina Čarman iz Gostilne in vinoteke Danilo namesto z ocvirki začinila s črnimi tartufi.

Gorenjska kmetovalka in vsestranska kuharica Mateja Reš s prijateljico Melito Matthewes.

»Že ko smo pripravljali prvi festival, je bila moja želja, da naše jedi predstavimo mnogim novim gostom, kar se je tudi zgodilo,« je dejala Čarmanova. Medtem ko je lani gostom ponudila zgoraj opisano jed, torej loško mešto, se je letos za glavni festival odločila drugače: sirovi čipki z bučnimi semeni in govnačem (to je nasitna zimska jed iz zelja in krompirja) v Gostilni in vinoteki Danilo sledi tatar rdeče pese. Zatem je tu še domač raviol s fižolom, kranjsko klobaso in loško mešanico ter rostbif loškega goveda. Lokalne sestavine, vključene v jedilnik, ena najbolj znanih škofjeloških chefinj opiše takole: »Tu so lokalno pridelana rdeča pesa in izjemni mlečni izdelki z bližnje, skorajda sosednje kmetije pr' Matevž. Meso je iz Loških mesnin, te pa so fenomenalni partner našim kuharskim zgodbam.«

Moderno po navdihu tradicije: loška mešta s črnimi tartufi Nine Čarman.

Na festivalu sodelujejo gostilne Inglič, Lipan, Starman, Pr' Pepet, Restavracija Na vasi, Penzion in gostišče Lajnar, turistični kmetiji Jamnk in Pr Marku, kot tudi že omenjeno Gostišče Tolc, Taverna Petra ter Gostilna in vinoteka Danilo.

Loška mešanica je starodavna jed – s pridihom sodobnosti jo pripravijo v Taverni Petra.

Še to: podoben okusni dogodek pripravljajo že kako desetletje v Radovljici, kjer Okusi Radol'ce goste razveseljujejo ob koncu leta, torej novembra.

Domiselni prigrizki.