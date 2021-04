Enostavne, sezonske in lokalne jedi

FOTO: Špela Ankele

Goveji zrezki s temnim pivom Za 4 osebe:

400 g govejih zrezkov (stegno)

3 srednje velike čebule

3 dl temnega piva (stout)

1 žlica koruznega škroba (gustin)

malo maščobe (sončnično olje)

sol, beli poper

V globlji ponvi z debelejšim dnom na malo maščobe prepražimo čebulo, nasekljano res na tanko. Solimo in med mešanjem pražimo na zmernem ognju toliko časa, da postekleni. V skodelico vlijemo 0,5 dl piva in vanj pomešamo koruzni škrob.

Prepraženo čebulo prestavimo v posodico, v isti ponvi pa na malo maščobe popečemo goveje zrezke, ki smo jih solili in poprali. Zrezki morajo zakrkniti (posiveti) in se delno rjavkasto obarvati. Popečemo jih z obeh strani.

Potem povečamo temperaturo in k zrezkom zlijemo pivo ter dodamo še pivo, pomešano s škrobom. V ponev vrnemo tudi prepraženo čebulo. Zrezke zdaj obrnemo, da se vsebina malo premeša.

Zmanjšamo ogenj – le toliko naj bo vroče, da bo omaka malo, ampak res samo malo brbotala. Pokrijemo in kuhamo dobro uro. Če se spomnimo, vmes dvakrat ali trikrat obrnemo zrezke.

Postrežemo s pire krompirjem ali polento in skledo sezonske solate.

FOTO: Špela Ankele

Fižolova juha Za 4 osebe:

500 g kuhanega fižola

1 srednje velika čebula

1 žlička sladke mlete paprike

1 lovorov list

1 žlička mešane zelenjave (znane kot domača vegeta)

žlička prečiščenega masla (ghee)

sol

V loncu segrejemo prečiščeno maslo, na katerem prepražimo na drobno narezano čebulo, ki jo solimo. Ko uvene in se rahlo rjavkasto obarva, posujemo z mleto papriko in premešamo, takoj zatem pa zalijemo z vodo (približno 0,5 litra). Dodamo kuhan fižol in lovorov list in domačo vegeto. Zavremo in kuhamo od 15 do 20 minut.

Potem vzamemo v roke palični mešalnik in ga nekajkrat zavrtimo: samo toliko, da juha ni več bistra. Poskusimo in po potrebi dosolimo.

Vsujemo pest malih testenin. Ko so čez nekaj minut kuhane, juho malo ohladimo in postrežemo.

FOTO: Špela Ankele

Svedri, šunka, špinača Za 4–6 oseb:

500 g svedrov

1 hlebček mladega sira z zelišči (150–220 g)

150 g šunke

2 pesti mlade špinače

šopek peteršilja

malo oljčnega olja

sol

V pekač položimo hlebček mladega sira, pokapamo z oljčnim oljem in za 15–20 minut potisnemo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija.

Medtem po navodilih, zapisanih na embalaži, v slanem kropu skuhamo testenine. Špinačo operemo in jo na grobo narežemo, peteršilj prav tako. Šunko razrežemo na res majhne kvadratke.

Ko je sir raztopljen, v pekač zvrnemo odcejene makarone, narezano zelenje in kockice šunke. Dobro premešamo (lahko kar z žlico) in povrhu pokapamo z oljčnim oljem.

Pekač še za kakšnih 10 minut zapremo v pečico. Testenine so nared, ko se zgoraj rahlo zapečejo.

FOTO: Špela Ankele

Pita z jabolki Za en pekač

Testo:

200 g moke

50 g mletih mandljev

70 g sladkorja v prahu

150 g masla

1 jajce

ščepec soli

Nadev:

7 jabolk

50 g masla

žlička mletega cimeta

pol žličke mletega kardamoma

In še:

malo masla (za pekač)

malo moke (ko razvaljamo)

Testo pripravimo tako, da v skledo odmerimo moko, mlete mandlje, sladkor v prahu in sol. Nato dodamo na kockice narezano hladno maslo. S prsti ga dobro razdrobimo med suhe snovi, da dobimo peskasto strukturo. Zatem dodamo še jajce in na hitro pregnetemo do gladkega. Oblikujemo v kepo, zapremo v posodo in za eno uro odložimo v hladilnik.

Medtem ko testo počiva, pripravimo nadev: jabolka olupimo in narežemo na krhlje, te pa na centimeter velike kose. V ponvi pogrejemo maslo in na šibkem ognju segrejemo kockice jabolk, posute s cimetom in kardamomom. Pokrijemo, večkrat pomešamo. Ko se jabolka po približno 20 minutah zmehčajo, odstavimo.

Spočito testo preložimo na rahlo pomokano površino, zvaljamo do velikosti pekača in preložimo v namaščen pekač za pite. Po dnu večkrat prebodemo z vilicami. Po testu enakomerno razporedimo jabolčni nadev.

Pečemo približno 40 minut v pečici, ogreti na 170 stopinj Celzija.

Postrežemo še mlačno ali povsem ohlajeno.

FOTO: Špela Ankele

Motovilec, redkvice in šunka Za 4 osebe:

2 pesti motovilca

3 redkvice

2 kosa šunke

1 trdo kuhano jajce (ali pirh)

nekaj kapljic olja

solatni preliv (zmešamo: jabolčni kis, bučno olje, sol)

Motovilec operemo, redkvice prav tako – razrežemo jih na tanke kolutke. Šunko razrežemo na majhne kocke in jo v ponvici na hitro popražimo na malenkost olja.

V skledo damo nekaj motovilca, pokapamo s solatnim prelivom, dodamo še motovilca in znova pokapamo s prelivom.

Povrhu razporedimo olupljeno in na tanke rezine narezano trdo kuhano jajce, posujemo s prepraženimi kockami šunke, dodamo še kolutke redkvic.

V nov teden se podajamo z enostavnimi jedmi, ki jih pripravimo iz lokalnih sestavin. Prav nobena ni pretirano zapletena, loti se jih lahko čisto vsak, tudi kuharski začetnik. Potrudili smo se, da tudi tokrat uporabimo lokalno pridelane sestavine, ki jih lahko kupimo na skorajda vsaki slovenski tržnici: mi smo se ponje odpravili na kranjsko in tudi na tisto, ki jo enkrat na mesec pripravijo v Stražišču. Za zadnjo skrbi Društvo Sorško polje v sodelovanju z lokalno krajevno skupnostjo, na njej pa je vselej – upoštevajoč vse veljavne ukrepe – zaznati živahen utrip. Prodajalci, ki vsak drugi petek v mesecu za dve uri zavzamejo Baragov trg, v Stražišče pridejo s skorajda celotne Gorenjske, na stojnicah pa je vsakič več dobrot: od mlečnih in mesnih izdelkov prek kruha do peciva, testenin, jajc, sadja, zelenjave ... Vsekakor več kot dovolj lokalnih in sezonskih izdelkov, da iz njih sestavimo razgiban jedilnik!