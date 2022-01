Enostavne kitajske jedi

Med januarjem in marcem se bo pod okriljem Konfucijevega inštituta Ljubljana zvrstilo osem kuharskih delavnic. Na daljavo, prek zooma, bodo udeleženci pripravljali domače jedi, jedi na hubejski način, kitajske žlikrofe in rezance, kot tudi jedi na kantonski in sečuanski način ter kari.

Kot so nam pojasnili na Konfucijevem inštitutu, tečaj prvič pripravljajo v razširjeni obliki. »V preteklosti smo organizirali krajše delavnice, kjer smo pripravili eno ali dve jedi, po navadi kitajske žlikrofe,« so zapisali na Konfucijevem inštitutu in dodali, da bodo niz delavnic zaznamovali bolj »varni« recepti, torej za tipične kitajske jedi, »ki jih pripravljajo v skoraj vsakem gospodinjstvu in so enostavne za pripravo«.

Kulinarika se razlikuje od pokrajine do pokrajine. Foto: Jože Suhadolnik

In kdo se bo prelevil v vlogo predavateljev? »Vlogo učiteljev kuhanja bodo prevzeli trije učitelji kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu Ljubljana, ki prihajajo iz Kitajske in trenutno živijo v Sloveniji. Tečaj bodo vodili učitelji, ki prihajajo iz različnih delov Kitajske. Tako smo poskrbeli za boljšo predstavitev kulinarike, ki se zelo razlikuje od pokrajine do pokrajine,« praviiz ekipe Konfucijevega inštituta Ljubljana.

Glavna dejavnost omenjenega inštituta je sicer organizacija tečajev kitajskega jezika in kulture. Sodelavci inštituta pripravljajo skupinske in individualne tečaje, po novem tudi kuharske, ki jih trenutno izvajajo prek spleta.

In kako je s kitajskimi sestavinami v naših trgovinah? »V navadnih živilskih trgovinah je azijsko hrano in sestavine težje dobiti. V Ljubljani je kar nekaj trgovinic z azijsko hrano, ki so dobro založene. Slabost je, da so živila tam malce dražja,« se po trgovinah sprehodi naša sogovornica. Na vprašanje, katere sestavine moramo imeti doma, če hočemo pripraviti kitajsko obarvan obrok, pravi: »V shrambi tipičnega kitajskega gospodinjstva gotovo ne manjkajo sojina omaka, mlada čebula, ingver in posušene pekoče paprike.«

Njihova kuhinja ne uporablja veliko začimb.

Kaj pa začimbe? »Kitajska kuhinja ne uporablja veliko začimb. Obstaja nekaj običajnih, na primer zvezdasti janež, sečuanski poper, kitajski cimet in mešanica začimb, imenovana piščančji prah (angleško: chicken powder),« še pravi Asja Skok s Konfucijevega inštituta Ljubljana.