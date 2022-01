Recept: enolončnica z ribo in klobaso

Ribje jedi sicer povezujemo s poletjem, a si jih s tekom privoščimo tudi pozimi oziroma vse leto, tako sveže kot zamrznjene. Lahko jih pečemo v ponvi ali pečici, cvremo ali dušimo, imenitne pa so tudi v številnih različicah na žlico. Iz rib različnih vrst, ki jim dodamo poljubne morske sadeže, na primer školjke ali rakce, lahko skuhamo izjemno okusne juhe in brodete. Skupni imenovalec naštetih jedi so paradižnik, česen in peteršilj, s katerimi ne gre skopariti. Poleti bi uporabili svež paradižnik, pozimi pa izberemo konzerviranega.

Za bolj izrazit okus v ribje jedi dodamo alkoholne pijače, kozarec suhega vina ali šilce žganja, dodajamo pa lahko tudi različno zelenjavo po izbiri, zlasti stročnice v zrnju. V našem receptu smo uporabili nekoliko nenavadno kombinacijo, saj smo ribam dodali kuhane klobase, ki bi jih lahko nadomestili tudi s prekajeno šunko ali panceto, narezano na koščke.

Za 4 osebe:

4 fileji bele ribe

2 klobasi za kuhanje

1 manjši por

3 stroki česna

1 konzerva pelatov

1 konzerva graha

2 dcl suhega belega vina

sol, poper, rožmarin, timijan, lovorjev list

oljčno olje

šopek svežega peteršilja

Por očistimo in narežemo na kolobarje, česen olupimo in sesekljamo. V loncu segrejemo olje in na njem dušimo por, dokler ne oveni. Dodamo česen, in ko zadiši, še sesekljane pelate. Začinimo z lovorjem, rožmarinom in timijanom, premešamo in zalijemo z vinom. Dušimo nekaj minut. Ribje fileje rahlo solimo in popramo ter jih položimo v lonec. Dušimo pet minut, obrnemo in zalijemo s tekočino od pelatov. Zavremo, zalijemo z vodo, da je jed pokrita, in na majhnem ognju kuhamo pol ure. Posebej skuhamo klobase, jih narežemo na kolobarje in stresemo v enolončnico. Dodamo še grah, prevremo in potresemo s sesekljanim peteršiljem. Preden enolončnico postrežemo, jo lahko potresemo z naribanim parmezanom.