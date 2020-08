Enolončnica z ribami in papriko

Za 4 osebe:

0,5 kg fileja

1 večji zelo zrel paradižnik

1 večja rdeča paprika

1 čebula

4 stroki česna

1 dcl suhega belega vina

1 žlica drobnih drobtin

lovorjev list, rožmarin, bazilika

šopek peteršilja

sol, poper, olje

1 limona

Fileje narežemo na ne premajhne koščke. Zelenjavo očistimo, peteršilj, čebulo in česen sesekljamo, paradižnik narežemo na koščke, papriko na rezance.

Na olju svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen in paradižnik. Zalijemo s polovico vina, premešamo in dušimo približno deset minut. Zmeljemo s paličnim mešalnikom, dodamo papriko in ribe, lovorjev list, baziliko in rožmarin ter solimo in popramo. Dolijemo preostanek vina ter toliko vode, da je vsebina pokrita. Kuhamo pol ure, dodamo limonov sok in drobtine, premešamo in prevremo. Potresemo s peteršiljem in postrežemo.

Za dobro ribjo juho je zmeraj čas, poleti in pozimi. Uporabimo lahko cele ribe, ki jih razkosamo, v tem primeru zraven kuhamo še glave, lahko pa kupimo fileje, tudi zamrznjene, in jih narežemo na koščke. Če uporabimo zamrznjene, jih nekoliko odtalimo, da jih lahko narežemo. Juhi lahko dodamo tudi morske sadeže, kuhamo jo bistro ali v gostejši enolončnici, podobno kot na buzaro.Nepogrešljiva dodatka sta česen in peteršilj, ki ga dodamo čisto na koncu, svežega. K enolončnici ponudimo kruh, lahko pa vanjo zakuhamo riž.