Enolončnica, recept za hladne dni

Za 4 osebe:

1 skodelica ajdove kaše

1 piščančje prsi brez kosti

1 čebula

2 stroka česna

3 srednji krompirji

sol, poper, timijan

sveži peteršilj

olje

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, krompir olupimo in narežemo na kocke. Piščanca narežemo na koščke. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo meso, premešamo in pražimo nekaj minut, da rahlo porjavi. Solimo in popramo, dodamo timijan in zalijemo z malo vode. Zmanjšamo temperaturo in dušimo dobrih deset minut. Dodamo kašo, ki smo jo sprali pod tekočo vodo, in na kocke narezan krompir ter dolijemo vodo ali jušno osnovo. Kuhamo pri srednji temperaturi, tako da počasi vre, dokler se kaša in krompir ne zmehčata. Po potrebi dosolimo in potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Kadar moramo z enim kosom mesa nahraniti vso družino, je najboljša izbira enolončnica. Mesu dodamo različno zelenjavo in krompir, testenine ali kašo pa tudi stročnice. Jedi lahko dodamo še paradižnikovo omako in jo zgostimo z moko.Namesto piščanca, ki smo ga uporabili mi, lahko vzamemo tudi druge vrste mesa, na primer svinjino, vendar bo priprava trajala nekoliko dlje.