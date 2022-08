Recept: enolončnica

Za 4 osebe:

2 piščančji bedri, 100 g makaronov, 1 čebula, 2 večja korenčka, 3 stroki česna, 1 žlica paradižnikove omake, 1 koleraba, olje, sol, poper, timijan, šopek svežega peteršilja

Bedra prerežemo, odstranimo kožo, meso ločimo od kosti in narežemo na koščke. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Kolerabo olupimo in narežemo na kocke, korenje očistimo in narežemo na kolobarje. V loncu segrejemo olje in na njem popečemo meso. Preložimo ga v drugo posodo in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, kolerabo in korenje in dušimo nekaj minut. V lonec vrnemo meso, dodamo paradižnikovo omako in še malo dušimo. Zalijemo z vodo, solimo in popramo, dodamo timijan. Zavremo in kuhamo na srednjem ognju, dokler se zelenjava ne zmehča. Testenine skuhamo posebej, odcedimo in dodamo v juho. Potresemo s sesekljanim peteršiljem.