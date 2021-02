Eno testo za več slastnih užitkov

Najbolj znan je jabolčni zavitek. FOTO: Nataliiagl/Getty Images

Poleti ga pripravljamo iz različnih vrst sadja. FOTO: Rimma_bondarenko/Getty Images

Uporabno je za slane in sladke jedi, pečene in kuhane.

Moka, voda, olje, sol, zmešano skupaj, ravno prav zgneteno in razvaljano. Recept za vlečeno testo je med najbolj enostavnimi, vendar pa v sebi skriva zanko. Čeprav se strogo držimo količin, potrebujemo še spretne roke in nekaj občutka, da bo nastalo vlečljivo testo, ki ga bomo poljubno raztezali, ne da bi se pri tem strgalo.Ko usvojimo rutino, tudi tehtnice več ne potrebujemo, saj bomo sestavine brez težav odmerili po občutku. Pred tem pa si zapišimo osnovni recept: 250 g moke, 1,5 dl vode, 2 žlici olja in pol žličke soli. Kadar pripravljamo štruklje, dodamo še jajce. Iz navedenih količin dobimo testo, ki ga bomo razvlekli čez veliko kuhinjsko mizo, zato je bolje, da hlebček razdelimo na dva dela in razvaljamo vsakega posebej.Moko lahko uporabimo navadno, belo pšenično, vendar obvezno izberemo mehko oziroma gladko, na policah pa najdemo tudi namensko za vlečeno testo. Presejemo jo v skledo, dodamo olje in mlačno vodo, v kateri smo raztopili sol, premešamo ter temeljito pregnetemo. Hitri, spretni prsti imajo dovolj dobrih pet minut, da bo testo brez grudic, mehko in voljno. Oblikujemo hlebček ali dva, sledi obvezni počitek na sobni temperaturi, najmanj eno uro. Da se površina testa ne bo izsušila, ga premažemo z oljem, postavimo na krožnik in pokrijemo s skledo.Potem se lotimo najtežjega, valjanja in vlečenja. Za to potrebujemo veliko plahto, običajno uporabimo star prt, najbolje fino tkani bombažni. Razprostremo ga po mizi in enakomerno potresemo z moko. Testo položimo na sredino prta in ga razvaljamo, tako da vlečemo od sredine navzven. Ko ne gre več z valjarjem, ga začnemo vleči z rokami. Dvignemo ga na dlani s hrbtno stranjo navzgor in ga počasi vlečemo navzven.Izurjene gospodinje so včasih pravile, da je dovolj tanko, ko lahko skozenj beremo časopis. Ob prvih poskusih se bo morda kje natrgalo, a nič hudega, saj ga lahko potegnemo skupaj in pokrpamo. Ko je povsem razvlečeno, ga pokapljamo z oljem ali stopljenim maslom. Če pripravljamo zavitek s sočnim nadevom, na primer jabolki, ga potresemo z drobtinami, lahko jih tudi rahlo prepražimo na maslu, da bodo popile vlago.Skutni nadev jih ne potrebuje. Po testu do približno dveh tretjin enakomerno razporedimo nadev in ga s pomočjo prta, ki ga po robovih dvigamo, zavijemo. Debele robove odrežemo. Zavitek položimo v pomaščen pekač.