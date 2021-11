Energijske kroglice

Za 4 osebe:

200 g datljev, 100 g orehov, 100 g mandljev, 100 g indijskih oreškov, 100 g suhih sliv, 2 žlici kosmičev, 2 žlici medu, 2 žlici kakava v prahu, 2 žlici sezamovih semen, 2 žlici ruma

Datlje in suhe slive izkoščičimo in narežemo. Orehe, mandlje in indijske oreške sesekljamo in stresemo v ponev. Med mešanjem pražimo dve ali tri minute. Ohladimo in stresemo v blender ter grobo zmeljemo. Dodamo datlje, slive, kosmiče in med ter meljemo dve minuti. Potem dodamo še kakav, sezamova semena in rum ter meljemo, dokler ne nastane kompaktna zmes. Zajemamo jo z žličko in z mokrimi rokami oblikujemo kroglice, ki jih lahko povaljamo v mletih orehih ali kokosovi moki. Najboljše so ohlajene.