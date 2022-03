Ekskluzivno: Tomaž Kavčič o torti, ki jo je v resnici pripravil za hrvaško poroko leta

Pred kratkim so bili mediji na Balkanu in tudi pri nas polni zapisov o hrvaški poroki leta, morda celo desetletja, saj sta se poročila Hana Huljić in Petar Grašo. Ena od prič je bil chef Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu, ena Michelinova zvezdica). Ker smo v naši redakciji znani po tem, da nas zanima predvsem dogajanje na krožniku, nas je zanimalo le eno: kakšno poročno torto je pripravil Kavčič?

Več na Odprti kuhinji.