Dušeno kislo zelje: 4 raznolike ideje za pripravo

Dušeno kislo zelje najpogosteje pripravljamo tako, da ga skuhamo v vodi, ki ji dodamo lovor, poper in kumino. Nato popražimo čebulo in dodamo česen, da zadiši. Potresemo z moko in rdečo papriko ter med mešanjem pražimo, da moka porumeni. Po potrebi zalijemo z vodo in pokuhamo. Prežganje vlijemo h kislemu zelju, dobro premešamo in kuhamo na majhnem ognju še slabih deset minut. Klasika sicer vedno tekne, a mi imamo še raje, da pokusimo nekaj novega, drugačnega.

