Družinska pijana nevesta (VIDEO)

Sama ji rada dodam še orehe ter »pijane« rozine in se tako malce približam še eni zelo oboževani slovenski sladici, grmadi. Če imate radi kavo oziroma njen okus, pa priporočam, da je nekaj dodate v preliv in tako zagotovo postrežete z najbolj okusno in prijetnih arom polno pijano nevesto!

Več na Odprti kuhinji.