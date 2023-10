Drobovina nekoč precej bolj čislana kot danes

Če se poglobimo v definicijo drobovine, ugotovimo, da lahko pri klavnih živalih, to so govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina, kunci in kopitarji, poleg mesa uživamo skoraj vse dele.

Med užitno drobovino namreč štejemo, poleg dobro znanih jeter, src, ledvic in pljuč, še druge notranje organe, vampe in želodce pa možgane, jezik in priželjc, raželjc in čreva za klobase ali krvavice, pa kri in celo testise. Večino tega bomo na današnjem jedilniku le stežka našli, starejši pa se bodo spomnili, kakšna specialiteta so bili pred leti ali bolje desetletji praženi možgani z jajci, o katerih po pojavu bolezni norih krav ni več sledi.

Vampe še najdemo v kakšni gostilni s tradicionalno domačo hrano, tudi v mesnici jih lahko kupimo, a doma jih kuhamo bolj poredko. Svinjskih ledvic se spomnimo s kolin, gospodinja jih je skuhala v vodi, nekoliko ohladila, narezala na tanke rezine in rahlo solila. Za večerjo pa je obvezno pripravila na čebuli pražena jetra.

Uživamo piščančja, svinjska ali telečja jetra. FOTO: Zeleno/Getty Images

Kri in čreva so se porabili za krvavice, v maso za klobase pa se je zmlela preostala drobovina, tudi kože. Skratka, varčno so se porabili tako rekoč vsi deli živali. Danes v mesnicah ponujajo predvsem piščančja, telečja in prašičja jetra, poleg tega še preostalo piščančjo drobovino, pa prašičja in telečja srca ter pljuča. Vampi, če jih najdemo, so že očiščeni, tako da se ni treba bati dolgotrajnega postopka kuhanja, pri katerem za nameček neprijetne vonjave preplavijo vso hišo. Jetra, bodisi piščančja, prašičja ali telečja, zahtevajo hitro pripravo, mnogi menijo, da so najboljša pražena. Z dolgotrajnim kuhanjem izgubljajo sočnost in mehkobo.

Telečja in prašičja lahko spečemo tudi na žaru, piščančja pa so pogosto glavna sestavina priljubljenih paštet. Seveda lahko jetra pripravimo tudi v omaki, imenitna bodo, če jih med kuhanjem zalijemo z vinom ali obogatimo s smetano. Prav tako so v omaki imenitni piščančji srčki in ledvičke, iz drobovine pa lahko skuhamo tudi juho.

Priprave vampov se le še redko kdo loti doma, ljubitelji pa vedo, v kateri gostilni skuhajo najboljše.

Prednost drobovine sta tudi cena, saj je dostopna bolj plitvemu žepu, in hitra priprava. Ob tem velja opozoriti, da je drobovina hitro pokvarljivo živilo, ki ga je najbolje porabiti še isti dan, ko smo ga kupili. Lahko pa jo zamrznemo. Ker je bogata s hranili, je bila nekoč na seznamu dietnih živil, ker pa vsebuje veliko purinov, naj bodo pri uživanju previdni ljudje s putiko ali ledvičnimi boleznimi.