Drobne jagode za poletno osvežitev

Sladice z ribezom so zaradi kiselkastega okusa zelo osvežilne. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

Ribez je še eno v vrsti sadja, ki je pred desetletji raslo tako rekoč v vsakem slovenskem vrtu, zdaj pa ga najdemo le še tu in tam. Celo na tržnici se moramo potruditi, da ga najdemo pri kakšnem branjevcu, prav tako v trgovini. Kar je zelo škoda, saj gre za izjemno okusno, povrhu pa tudi zdravo sadje, ne smemo zanemariti niti osvežujočega kiselkastega okusa, ki je v poletni vročini še kako dobrodošel. Povejmo, da ima beli ribez najbolj nevtralen okus, rdeči je najbolj kisel, črni pa najbolj trpek. Najbrž je ravno ta kisel pa tudi nekoliko trpek okus kriv, da ribez dandanes ni več tako v modi. Za omahljivce povejmo, da je bogat z vitamini, predvsem C pa tudi A, B in E, vsebuje pa tudi železo, kalcij, mangan in kalij. V primerjavi z drugim sadjem ima manj sladkorja.Poznamo več sort, ki se na prvi pogled ločijo po barvi, najpogostejša sta rdeči in črni, poznamo pa tudi belega. Sezona se letos že preveša h koncu, za ljubitelje pa povejmo, da gojenje ni zelo zahtevno, ribez v Sloveniji zelo dobro uspeva.Prištevamo ga k jagodičju, drobni plodovi rastejo v majhnih grozdih. Obiramo ga tako, da odtrgamo cel grozd in ga potem osmukamo. Jagode uživamo sveže ali predelane, najpogosteje v marmelade, želeje ali sokove, dodajamo jih tudi različnim sladicam. Sveže plodove zmešamo v jogurt ali kosmiče, dodajamo jih v smutije ali sadne sokove, z njimi pripravimo sadno skuto. Seveda se bo poleti prilegel sladoled ali sorbet iz ribeza ali, še bolje, iz mešanega jagodičja. Ribezove jagode so nadvse primerne za okrasitev sladic, na primer tort in drugega peciva. Okus ribeza odlično dopolni meso in druge slane jedi, zanimiva je omaka, ki jo pripravimo iz dušene čebule, jabolka in ribezovih jagod. Ponudimo jo k pečeni perutnini pa tudi drugemu mesu.V domačem zdravilstvu uporabljajo tudi liste, iz njih pripravljajo čaj, predvsem iz črnega ribeza, pri čemer se je dobro posvetovati, saj ga ne priporočajo nosečnicam, doječim materam in otrokom. Nekateri sušijo tudi ribezove jagode in iz njih pozimi pripravljajo čaj za krepitev organizma.