Domači malinovec: trik, ki prepreči nabiranje pen med kuhanjem

Malinjaki so v tem času v polni rodnosti, tako da sladke, pregrešno dobre plodove težko pojemo sproti. Zato je pravi čas, da premislimo, kako bomo pridelek predelali in spravili za zimo. Prva izbira za kuhanje malin sta zagotovo marmelada in malinovec, ki ne smeta manjkati v nobeni dobro založeni ozimnici.

Več na Odprti kuhinji.