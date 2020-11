Domače jušne kocke

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bučke dajo primerno teksturo. FOTO: Margouillatphotos/Getty Images

Zelenjavno-zeliščni koncentrat bomo uporabljali za pripravo juh, omak in enolončnic.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zelenjavo drobno sesekljamo in dušimo brez vode in maščobe. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Jušne kocke in različne zeliščne mešanice, nekoč je bila vsemogočna vegeta, danes pa jih je cela paleta, so hitra rešitev, ko se mudi s pripravo juhe ali priloge. Korenček ali dva, skodelica graha, kocka ali žlica pripravljenih začimb, vse skupaj kuhamo deset ali petnajst minut, na koncu pa še dve pesti jušnih rezancev in jed je pripravljena.V trgovini lahko kupimo vrsto teh pripravkov, ki pa imajo skupno slabost: običajno so zelo slani, hkrati pa praviloma vsebujejo umetne ojačevalce okusa. Z ne prav veliko spretnosti lahko jušne kocke oziroma osnove pripravimo sami. Vzelo nam bo nekaj časa, zato je najbolje pripraviti večje količine, ki jih lahko spravimo v hladilnik ali zamrznemo. Na vrtu sicer ni več veliko zelenjave, vendar jo lahko kupimo na tržnici ali v trgovini.Receptov je več, v osnovi so si podobni, potrebujemo jušno zelenjavo, peteršiljevo korenino, zeleno, korenje, čebulo, bučke, lahko tudi paradižnik in zelišča, peteršilj, baziliko, timijan. Ni nujno, da uporabimo vse, izberemo okuse, ki nam ustrezajo, vendar dodamo sestavine, ki naredijo kašasto strukturo, na primer bučke, krompir ali paradižnik, tega naj bo le za okus, da ne bo masa preredka. Izbrane sestavine sesekljamo in solimo, količina soli naj bo približno tretjina skupne količine zelenjave. Stresemo v kozico, v kateri se živila ne prijemljejo, saj bomo dušili brez maščobe in dodane vode. Dobro premešamo in dušimo na majhnem ognju, slana zelenjava bo hitro ovenela in spustila tekočino.Potem na srednjem ognju kuhljamo približno eno uro, da nastane gosta, kašasta zmes, vmes po potrebi premešamo. Na koncu lahko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Dobljeno omako ohladimo in spravimo v posodice ter zamrznemo. Po potrebi z žlico zajemamo želeno količino. Lahko pa si damo še malo opravka in naredimo kocke. V tem primeru maso razporedimo na pladenj ali pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, debelina naj bo dober centimeter. Čez noč postavimo v zamrzovalnik, kjer se bo strdila.Narežemo na kocke, jih zložimo v plasteh in naložimo v plastično posodo. Med posamezne plasti položimo papir za peko. Zmes lahko nadevamo tudi v modelčke za led, potem pa shranimo v plastično posodico ter vrnemo v zamrzovalnik. Če imamo voljo in čas, vsako kocko posebej zavijemo v papir za peko ali folijo.