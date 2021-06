Domača mocarela, kot je še ne poznate

Sprejmete izziv? Veganska mocarela proti bivolji. Ste vedeli, da je to azijsko močvirsko govedo tik pred izumrtjem? Vzrok ni le mocarela, čeprav doda svoje, saj je do ogroženosti divjega goveda prišlo tudi zaradi križanja z gojenim. Glavni krivec je zmanjševanje njihovega naravnega okolja. Pa smo pri embalaži, nenasitni potrošnji in gojenju goveda, enega največjih onesnaževalcev planeta.Recept vas čaka na Odprti kuhinji.