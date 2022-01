Recept: domača gorčica

Za 4 osebe:

150 g gorčične moke

0,5 l jabolčnega kisa

2 čebuli

3 stroki česna

1 jabolko

sol, celi poper, lovorjev list, klinčki

Jabolka, čebulo in česen olupimo in narežemo na kose. Stresemo v kozico in zalijemo s kisom. Solimo in dodamo lovorjev list, poper in klinčke ter zavremo. Kuhamo na majhnem ognju približno petnajst minut in nekoliko ohladimo ter pretlačimo. Moko stresemo v skledo, skozi cedilo prilijemo pretlačeno zmes iz jabolk in kisa ter temeljito premešamo, da dobimo gladko strukturo. Gorčico napolnimo v kozarce, dobro zapremo in postavimo v hladilnik. Preden porabimo, naj stoji nekaj dni.