Dobro se ujamejo s sirom in mesom

Večino sort hrušk uživamo čim prej po tem, ko smo jih obrali.

Čeprav je domovina hrušk Azija, danes najbolje uspevajo v srednji Evropi, saj imajo rade ne prevroče, temveč bolj milo podnebje. Tudi pri nas jih pogosto najdemo v domačih sadovnjakih. Poznamo številne sorte, delimo jih po okusu, obliki, obstojnosti ter po času, ko zorijo. V zgodnjih sortah uživamo že junija, pozneje pobiramo srednjepozne in na koncu jesenske sorte. Hruške so eden tistih sadežev, ki niso najbolj primerni za skladiščenje, tako da se svežih najemo predvsem v sezoni.Razen če pozimi kupujemo uvožene od kdo ve kod. Seveda pa lahko viške na različne načine konzerviramo, predvsem jih skuhamo ali posušimo. Iz njih pripravimo tudi številne sladice, priljubljene so pečene, prelite z medom in sesekljanimi orehi, iz hrušk, narezanih na krhlje, pripravimo sočno pito, z drugimi vrstami sadja jih zmešamo v sadne solate. Hruškovim sladicam se poda šilce žganih pijač ali vina, v slednjem jih lahko tudi skuhamo.Tudi v žganje jih namakamo, za odličen domači hruškovec, med katerimi je najbolj znan pleterski, ki ga pridelujejo v Kartuziji Pleterje. Posebnost pleterskega hruškovega žganja je cela hruška, ki zraste v steklenici, privezani na drevo, ki jo potem zalijejo z žganjem. Najprimernejša za pridobivanje žganja je sorta viljamovka.Hruške za ozimnico predelamo v marmelado, žele, sok ali kompot, pogosto v kombinaciji z drugimi vrstami sadja, na primer z jabolki ali kutinami. Dodamo jim lahko različne dišave, na primer vaniljo ali muškatni orešek, izjemno okusne so, če jih obogatimo s pikantnim ingverjem. Preden se lotimo marmelade, moramo vedeti, da hruške vsebujejo zelo malo pektina, ki je naravni konzervans, zato jim je dobro poleg sladkorja dodati tudi citronsko kislino, najbolje v obliki limonovega soka.Hruškova marmelada ima prijetno, gosto, kašasto in zrnato strukturo, komur to ni všeč, jo lahko zmelje oziroma spasira, da bo čim bolj gladka. Iz hrušk pripravimo tudi gosti sok, ki ga uživamo že skoraj za malico, bolj kot za žejo. Zlasti bo nasiten, če mu dodamo žlico sladke ali kisle smetane. Hruške ne gredo samo v sladko, temveč se zelo dobro podajo tudi k slanim jedem. Prijetno popestrijo narezke, zlasti se lepo ujamejo s sirom, tudi svežim, slanim. Sicer pa jih dodajamo tudi k mesu, pečemo ali dušimo jih skupaj z zrezki, pri čemer bo nastala nadvse okusna in sočna omaka.