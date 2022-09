Diši po zasavskih dobrotah

Ljubitelji zasavske kulinarike po dveh letih premora že nestrpno čakalo začetek festivala Funšterc, ki bo v soboto, 10. septembra, od 15. ure dalje pri rudniških prostorih, točneje pri kompresorski postaji, v Hrastniku. Tokrat bo festival zasijal v jubilejni, deseti izdaji.

Pri kompresorski postaji rudnika Hrastnik se bodo danes kuhale same dobrote! Foto: Marko Feist

»V preteklih letih smo z vsemi društvi v Hrastniku in zasavski okolici stopili skupaj in ustvarili prijetno kulinarično prireditev (tekmovanje), ki je pripomogla k večji prepoznavnosti značilnih zasavskih jedi – funšterca, imenovanega tudi knapovsko sonce, in krumpantoča,« so ob jubilejnem festivalu zapisali v Turistično-informacijskem centru Hrastnik. Letos se je na tekmovanje v pripravi značilnih zasavskih jedi prijavilo kar petnajst ekip. Kot so dodali v Hrastniku, so ljubiteljske kuharje, ki so se v vseh teh letih pomerili na tekmovanju, doslej ocenjevali poznavalci gastronomije, med njimi Branko Podmenik, Iztok Gumzej, Lojze Čop, Ana Žontar Kristanc in mnogo drugih. Za letos so napovedali, da bo v komisiji Darko Klemen, zmagovalec druge sezone tekmovanja MasterChef Slovenija, ki zdaj v Sečovljah vodi Gostilno Mama Marička.

Še ena od tamkajšnjih znanih jedi – krumpantoč FOTO: Bojan Šibila

In kaj pravzaprav sta funšterc in krumpantoč? »Krumpantoč (tudi krumpentoč ali krumpatoč) je stara in nezahtevna jed steklarjev. Naribamo krompir, dodamo jajca in moko ter začinimo in dobro premešamo, da se vse sestavine vežejo. Pripravljeno maso v ponvi z vrelim oljem zlato zapečemo. V Zasavju se je pojavila tudi druga oblika krumpantoča, ki je bila dosti prej poznana, zlasti pri revnejših družinah. Namesto iz bele moke se je jed pripravljala iz črne. Jedi so dodali meliso in katero drugo začimbo z vrta,« so opisali organizatorji. Ponudimo jo lahko kot toplo predjed z rahlo hrenovo omako ali kot prilogo glavni jedi. Če jo postrežemo kot samostojno jed, zraven ponudimo vrtno solato, radič ali regrat, dodajajo organizatorji festivala, ki se osredotoča na kulinarično in steklarsko tradicijo.

Funšterc je ena od jedi, ki so rudarje spremljale pred odhodom v službo, v jamo.

Recept funšterc. FOTO: Bojan Šibila

O drugi značilni jedi, funštercu, ki mu rečejo tudi knapovsko sonce, so pojasnili, da je to »ena izmed najbolj poznanih zasavskih jedi, ki so jo gospodinje pripravljale za svoje može in sinove pred odhodom v službo v jamo«. Pripravljena je iz mešanice moke, jajc, vode, olja in soli, to zmes nato spečemo v ponvi. »Pripravimo jo lahko glede na letni čas. Uporabimo jo kot toplo predjed ali glavno jed v kombinaciji z mesnimi jedmi in solatami,« so dodali v Hrastniku, od koder so za Okuse poslali preverjeni recept chefa Iztoka Gumzeja.