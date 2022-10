Dišeči domači pudingi: priprava je preprosta in hitra

Puding je hitro pripravljena, nadvse enostavna sladica, ki jo skuhamo v nekaj minutah. Najbolj enostavno je kupiti že pripravljen prah, tega zakuhamo v mleko, na tržišču pa lahko izbiramo med številnimi okusi. Pravzaprav je še bolj enostavno puding kupiti v lončkih, vendar bo tisti, ki ga sami skuhamo iz osnovnih sestavin, precej boljši. Zlasti pa ne bo vseboval umetnih barvil in okusov.

Vaniljev niti ne potrebuje dodatkov. foto: Getty Images

Če želimo skuhati puding po osnovnem receptu, potrebujemo zgolj mleko, rumenjake, sladkor in zgoščevalec, običajno uporabimo škrob, obnese pa se tudi, če dodamo malo moke. Priprava je res enostavna: v skledi gladko zmešamo rumenjake, sladkor in škrob. V kozici zavremo mleko in vanj počasi, med mešanjem, prilivamo rumenjake s škrobom; na majhnem ognju kuhamo nekaj minut, nikar ne pozabimo mešati. Ko se masa začne zgoščevati, jo prelijemo v skodelice, ki smo jih prej oplaknili z vodo. Pustimo, da se strdi in ohladi, in postrežemo.

Ne potrebujemo veliko sestavin. FOTO: Yelenayemchuk/Getty Images

K temu osnovnemu receptu dodajamo različne okuse, na primer nekaj prerezanih strokov vanilje, ki jih prevremo v mleku in potem odstranimo, naribano čokolado, ki jo raztopimo v mleku. Če hočemo bogatejši okus in bolj rahlo strukturo, v kuhan, rahlo ohlajen, a še ne strjen puding vmešamo stepeno sladko smetano ali sneg iz beljakov. Mešamo z občutkom, da smetana oziroma sneg ne padeta skupaj, kot pravimo. Zelo okusni in zanimivi so sadni pudingi, ki jih lahko pripravimo z mlekom, še boljši pa bodo, če ga nadomestimo z napitkom iz soje, riža, ovsa ali podobno. Postopek priprave je podoben, le da dodajamo sadne okuse, lahko sok ali kar sadje.

Imeniten je puding z jagodičjem, ki ga nekaj minut kuhamo v soku ali rastlinskem napitku, zmeljemo s paličnim mešalnikom v gladko zmes, dodamo še škrob in sladkor po okusu ter med mešanjem kuhamo še nekaj minut. V sadne pudinge jajc ni treba dodajati.

Še vročega nalijemo v skodelice, ki smo jih prej oplaknili z vodo.

Ne glede na vrsto si vsak puding zasluži izbrano spremljavo. Postrežemo ga v ličnih skodelicah, lahko pa ga tudi stresemo na krožnik. Prelijemo ga s sadnim sirupom, vročo čokolado ali karamelo, potresemo s sladkornim, čokoladnim ali drugim posipom oziroma mrvicami, zmletimi oreški in še čim. Zraven se poda tudi stepena sladka smetana, odveč ne bo niti kepica izbranega sladoleda.