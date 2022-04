Dišeča začimba Sredozemlja: odlična spremljava krompirju, pečenemu v pečici

Če ste se te dni potikali kje ob morju, ste verjetno opazili rožmarin, kako cveti v vsej svoji lepoti. Manjši cvetovi, večinoma modre barve, ki ob sončnih dneh privabljajo čebele, res imenitno dopolnjujejo zimzeleno grmičasto rastlino. Kot je znano, različice rožmarina rastejo v različnih delih sveta, denimo v Dalmaciji, na Korziki, v Španiji in na Portugalskem, kot tudi v Severni Afriki, na Krimu in Argentini.

Dodamo malo osmukanih rožmarinovih lističev ali pa vejico, dve. FOTO: Kabvisio/Getty Images

Ob morju rožmarin uspeva v naravi, na celini pa ga največkrat najdemo v zunanjih okrasnih loncih, lahko ga posadimo tudi kam v zavetrje in zna se zgoditi, da bo ob pravi izbiri lege lepo uspeval celo na Gorenjskem.

Rožmarin pa ni le lep grmiček, temveč tudi odlično zelišče za pripravo različnih jedi. Lahko uporabljamo svežega ali posušenega, prav tako je čudovit, če ga dodamo zeliščni soli.

To pripravimo tako, da grobo morsko sol z zmogljivejšim multipraktikom zmeljemo, dodamo ji malo osmukanega rožmarina, po želji še katero drugo zelišče, morda malce naribane limonine ali pomarančne lupinice in tudi čebule ali česna v prahu. Ko je zmleto do primerne gostote, sol razdelimo v kozarce, ki jih zapremo in shranimo v kuhinjsko omarico. Primerna je za začinjanje različnih zelenjavnih in mesnih jedi.

Cvetoči rožmarin ob morski obali FOTO: Špela Ankele

Svež rožmarin, vejico ali dve, lahko pritaknemo mesu, ko ga pečemo. En način je, da med peko izbranega kosa govejega zrezka v ponvic, poleg olja in masla ter seveda mesa dodamo rožmarinovo vejico in strok ali dva česna. Tako bo zelišče pustilo odtis na jedi, le paziti moramo, da rožmarina in česna ne zapečemo preveč. Ko omenjamo meso, ne smemo pozabiti, da se rožmarin lepo poda tudi k perutnini.

Je odlična spremljava krompirju, po možnosti mlademu, pečenemu v pečici. Krompir olupimo, mladega le operemo, narežemo na krhlje, pokapamo z oljem in solimo, dodamo malo osmukanih rožmarinovih lističev ali vejico, dve.

Rožmarin je odlična spremljava krompirju, pečenemu v pečici.

Spečemo v pečici. Medtem ko se peče, pripravimo omako: grški jogurt ali kislo smetano pomešamo z malo rožmarinove soli, dodamo nekaj kapljic oljčnega olja, manjši strok strtega česna, in sredozemsko odišavljena omakica je nared.

A niti tu se seznam jedi ne konča, z rožmarinom sta lahko odišavljeni fokača in zelenjavna juha, ki ji bo dišeča sredozemska rastlina dodala kanček razgibanosti.