Darila iz domače shrambe

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za kuhanje marmelade zdaj ni pravi čas, lahko pa pripravimo pašteto. FOTO: Porosolka/Getty Images

Darilom priložimo listič ali vizitko z lepimi željami.

Dva tedna pred božičnimi prazniki in teden pred novoletnimi je skrajni čas, da začnemo misliti na darila. Ker letos nakupovalna mrzlica očitno odpade, bo obdarovanje za marsikoga drugačno. Sicer so zadnja leta zelo priljubljena darila domače izdelave, zlasti iz domače shrambe. Ta niso le uporabna, imajo tudi neko osebno noto.Gre za shranke, ki smo jih pripravili sami, zato imajo pečat naše domače kuhinje. Seveda lahko tovrstna darila pripravijo le tam, kjer so poleti in jeseni, ko je bil čas kuhanja marmelad, sokov, kompotov, čatnijev, omak in še česa, mislili vnaprej. Še vedno pa lahko pripravimo okusno pašteto. Kozarce v shrambi pregledamo, če je vsebina v redu, in lično okrasimo. Čeprav jih bomo zavili, naj bodo kozarci in pokrovčki lepi, če so stari in spraskani, jih pač ne moremo podariti. Ko naredimo izbor kozarcev, ki so primerni za darilo, premislimo, komu bi kaj lahko podarili. Vsi namreč niso ljubitelji sladkih namazov in marmelad, pa tudi namaza s čilijem ne bomo podarili nekomu, za katerega vemo, da ne mara pikantnih jedi.Podarimo lahko tudi pijače, gotovo bo večina vesela domačega jabolčnega ali grozdnega soka, odrasli, ki si tu in tam privoščijo šilce žganega, pa se bodo razveselili domačih likerjev ali žganja, ki smo ga obogatili z zelišči ali sadjem. Žgane pijače podarjamo v majhnih stekleničkah.Kuharje in kuharice presenetimo z domačimi posušenimi zelišči, tudi čaji so okusno in dišeče darilo, v kozarce lahko nadevamo tudi suhe gobe.Kozarce in steklenice zavijemo na več načinov, lahko cele, lahko pa samo pokrovčke. Pokrijemo jih z okroglim kosom okrasnega papirja ali tkanine in zavežemo pod robom s pisanim trakom. Kozarec lahko tudi porišemo ali nanj napišemo lepo ali šaljivo misel in voščilo.Pišimo vedno s posebnimi pisali, obstojnimi na steklu. Podarimo lahko tudi lepe steklene kozarce, namenjene shranjevanju živil, jih napolnimo s suhim sadjem, oreški ali piškoti in lepo okrasimo. Za domače piškote izdelamo lične kartonaste škatle, na dno položimo pisan papir, primeren za živila, in jih napolnimo z drobnim pecivom. Priložimo listič ali vizitko z dobrimi željami in zapremo. Za otroke naredimo majhne zavitke iz prozornega ali barvnega staniol papirja.