Danes je svetovni dan namaza Nutella: ga jeste z žlico ali na kruhu?

Dovolj je že samo omeniti besedo 'nutela', pa se marsikomu med nami zasvetijo oči, v ustih se počasi začne nabirati slina, poveča se raven serotonina (hormona sreče) v telesu ... Obožuje jo mlado in staro, zato niti ni presenetljivo, da ima svoj dan v letu. Prvi svetovni dan namaza Nutella smo obeležili 5. februarja 2007, idejni začetnik je ameriška blogerka Sara Rosso. Ta je namaz oboževala do te mere, da se ji je zdelo edino prav, da dobi svoj dan. Hitro je pridobila sledilce, ki so idejo sprejeli in namazu začeli posvečati več pozornosti, bodisi z objavo različnih receptov, zanimivostmi, fotografijami ...

Danes obstaja uradna spletna stran svetovnega dneva znamenitega namaza s predlogi, kako obeležiti dan. Poleg receptov in fotografiranja na zanimivih lokacijah so tukaj še ustvarjanje umetnin, pisanje pesmi, odkrivanje gurmanskih kombinacij, predlogi za tematske zabave … Seveda vas pozivajo, da vse, kar počnete, objavite na spletnih omrežjih s ključnikom #worldnutelladay.

Kako je nastal namaz Nutella?

To je bila pravzaprav rešitev neprijetnega problema: pomanjkanja kakava po drugi svetovni vojni. Pietro Ferrero, slaščičar iz italijanskega Piemonta, je prišel na idejo za sladek namaz iz sladkorja, manjše količine surovega kakava in lešnikov. Mešanico je oblikoval v hlebec, ki ga je bilo mogoče rezati in postreči na kruhu. Poimenoval ga je giandujot, po lokalnem pustnem liku.

Podjetje Ferrero je bilo uradno ustanovljeno 14. maja 1946. Fino mešanico giandujota so spremenili v nov izdelek, ki ga je bilo mogoče enostavno namazati na kruh, imenovan Supercrema (predhodnica namaza Nutella). Prepoznaven okus in tekstura sta bila ustvarjena leta 1964. Sin Pietra Michele je uporabil svojo iznajdljivost in izboljšal recepturo ter izdelal prvi kozarec novega namaza iz lešnikov in kakava, ki še ni imel imena. Rezultat nadaljnjega ustvarjalnega razmišljanja je bilo popolno ime za najslavnejši namaz na svetu: Nutella. Leto pozneje je nastala embalaža, podobna današnji.

Z namazom, proizvedenim v letu dni, bi lahko osemkrat prekrili Kitajski zid

Na svetu se v povprečju vsake 2,5 sekunde proda en kozarec namaza Nutella, letno pa ga proizvedejo toliko, da bi jih ob obrežju Donave lahko razporedili kar 26-krat. Mimogrede, Donava teče skozi 10 držav, tako da si lahko samo predstavljate, kolikšna je ta količina. Z namazom, proizvedenem v enem letu, bi lahko naredili krog okoli Zemlje 1,8-krat in osemkrat prekrili Kitajski zid, po prodanih kilogramih v enem letu pa se lahko primerja z maso Empire State Buildinga.