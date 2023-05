Recept: cvetoči posladek

Ponekod bo kmalu cvetela akacija oziroma navadna robinija, visokoraslo drevo, ki s svojimi prelepimi in opojno dišečimi grozdastimi medonosnimi socvetji privablja čebele. Poleg medu, ki je med poznavalci in ljubitelji zelo cenjen, pa cvetje akacije ponuja številne možnosti uporabe. Morda je nekoliko utonila v pozabo, pred desetletji pa so bili ocvrti cvetovi, podobno kot bezgovi, med najbolj priljubljenimi pomladnimi jedmi. Priprava je enostavna, namočimo jih v masi za palačinke, če hočemo, da bodo bolj puhasti, pa v maso posebej primešamo sneg iz beljakov. Cvremo v olju nevtralnega okusa, recimo sončničnem. V testu lahko namakamo cela socvetja ali pa cvetove osmukamo in jih zamešamo v testo ter z žlico oblikujemo polpete ali pa omleto. Jed pripravimo v sladki ali slani različici, sladko prelijemo s sirupom ali zraven ponudimo kompot, k slani pa se dobro poda sveža solata. Ocvrta akacija je okusna tako vroča kot hladna.

Ocvrto ponudimo s sladkorjem ali brez, v tem primeru gre zraven sveža solata.

Imenitna je v omleti. FOTO: Hepjam/Getty Images

Iz cvetov lahko pripravimo različne pijače, sirup ali sok pa tudi alkoholne likerje. Očiščene namočimo v vodo, dodamo narezano limono in pustimo stati nekaj ur, potem precedimo. Sok porabimo v enem dnevu. Če mu dodamo sladkor (na približno dva litra soka kilogram sladkorja in sok treh limon) in prekuhamo, da se zgosti, dobimo sirup. Lahko pa cvetove posušimo in iz njih pripravljamo čaj oziroma topli napitek. Sladokusci si bodo privoščili surove, ki so izjemno prijetnega, sladkega okusa. Osmukane potresemo po sadni solati, svežem pecivu pa tudi po mešani solati, z njimi okrasimo sendviče ali narezke.

V okras in slast FOTO: Aleksandra Pavlova/Getty Images

Pri nabiranju akacije se je treba potruditi, saj so najlepši cvetovi običajno težko dosegljivi, vsekakor pa izberemo rastišča, odmaknjena od prometnih cest. Za povrhu so veje obraščene z ostrimi trni, tako da previdnost ne bo odveč. Nabiramo cvetove, ki so se pravkar začeli razpirati, saj so takrat najslajši in najokusnejši. Porabimo jih čim prej, v dnevu ali dveh, saj hitro ovenijo. Cvetove obvezno pregledamo, saj se lahko v njih skrivajo nečistoče in žuželke, zlasti čebele, katerih pik je zelo neugoden, pri alergikih pa lahko celo usoden. Nabranih ne tlačimo skupaj, namesto v plastično vrečko pa jih polagamo v košaro ali papirnato vrečko.