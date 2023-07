Cvetka Benko: šempetrski štruklji

Korenika šempetrska,« se simpatično predstavi 84-letna Cvetka Benko, ki je za Okuse pripravila recept za pristne šempetrske štruklje. »Takšne je delala že moja mama. Med letom so bili na jedilniku le redko, doma smo jih vedno pripravili za praznik sv. Petra, to je 29. junija,« je pojasnila Benkova, prava enciklopedija domačega kraja, vključena tudi v delovanje Društva žena in deklet Šempeter, ki zna na izust široko paleto domačih receptov. Ko je ekipa novogoriškega Hita razmišljala o tem, kako bi prevetrili jedilnik v Bistroju Lipa, ki stoji v samem jedru Šempetra, so se povezali z lokalnim društvom žena in deklet, te pa so brž povedale, da vse stare jedi najbolj obvlada Cvetka Benko. Tako je njena različica šempetrskih štrukljev, hkrati s še nekaterimi finimi domačimi jedmi, eden od temeljev ponudbe bistroja, ki so ga temeljito obnovljenega odprli ravno v začetku tega tedna.





Za 4–6 oseb: Testo:

60 dag moke

10 dag masla (razrezanega na kockice in ogretega na sobno temperaturo)

2 celi jajci

žlica ruma

vrečka vaniljevega sladkorja

kocka kvasa

naribana limonina lupinica

pribl. 2 dl mleka

2 žlici sladkorja

ščepec soli Nadev:

40 dag mletih orehovih jedrc

30 dag rozin

žlica ruma

žlička kakava v prahu

vrečka vaniljevega sladkorja

0,8 dl smetane za stepanje (je ne stepamo) Ko postrežemo:

drobtine, na srednjem ognju do svetlo rjavkaste barve prepražene na maslu

cimet v prahu (po želji)

sladkor (po okusu) Testo: v 1 dl mlačnega mleka raztopimo razdrobljeno kocko kvasa, ščepec soli in 2 žlici sladkorja. S preostalimi sestavinami zmešamo v testo. Če je to preveč zbito, postopoma dodamo še malo mlačnega mleka (približno 1 dl). »Pazimo pa, da ga ne dodamo preveč, sicer bomo dobili premehko testo,« poudari Cvetka.

Testo oblikujemo v kepo, ga položimo v posodo in pokrijemo s prtičem, folijo ali pokrovko – naj vzhaja najmanj pol ure, zatem ga na pol prsta debelo razvaljamo na rahlo pomokani površini. Za nadev zmešamo vse naštete sestavine. »Orehe obvezno zmeljemo z mlinčkom, ne z multipraktikom,« poudari Cvetka. Z nadevom enakomerno namažemo testo in ga zavijemo (kot potico, torej štruklje). Zvitek prerežemo na pol, da bomo štruklje lažje skuhali. Štruci ovijemo v cunji oziroma čisti kuhinjski krpi (oprani brez mehčalca), robove pričvrstimo z varnostno zaponko ter pustimo nekaj časa, da vzhajata. »Koliko časa, je težko reči, saj je vzhajanje odvisno od toplote prostora in še od česa, ampak lahko zapišete, naj vzhaja nekako 15 ali 30 minut,« pojasni kuharica tedna.

Vzamemo velik lonec, v njem zavremo vodo. Štruklja kuhamo v vreli vodi 12 minut, zatem ju obrnemo in kuhamo še 12 minut.

Ko so kuhani, cunjo takoj odstranimo. Štruklja razrežemo in zabelimo z drobtinicami, ki smo jih prepražili na maslu, ter posujemo s sladkorjem in po želji še s cimetom.