Črna redkev: belo meso ostrega okusa

Črna redkev spada med korenovke, ki so nekoč predstavljale levji delež v kmečki prehrani. Spravljene v hladni kleti ali zasipnici, zakopane v pesek, so bile na razpolago vso zimo. Če razmere niso ugodne, redkev kmalu v notranjosti postane suha in puhla in ni več primerna za uporabo. Poleg nje so kmetje gojili in hranili za zimske jedi še repo in korenje. Korenovke so vse bolj priljubljene v moderni kuhinji, saj slovijo kot zdrava hrana, zlasti so cenjene lokalno pridelane. Medtem ko korenje in repo pogosto kuhamo ali dušimo v juhah, enolončnicah in prilogah, je črna redkev najboljša surova, podobno kot njena mala sorodnica, rdeča redkvica, ki na vrtovih kraljuje spomladi in poleti. Redkev ima izredno osvežujoč in ravno prav pikanten, pekoč okus, zato je prava osvežitev pretežno kuhane zimske hrane. Tako jo uživamo v evropski kuhinji, v Aziji, od koder prihaja, pa jo pogosteje kuhajo oziroma dušijo ter cvrejo. Kuhana po okusu spominja na repo.



Surovo olupimo in narežemo na tanke kolobarje, ki jih grizljamo, podobno kot jabolčne krhlje, iz grobo naribane pripravimo solato. Uživamo lahko tudi mlade liste, prav tako v solati, drobno nasekljane. Če imamo spravljeno v kleti, se lahko zgodi, da bo pognala lističe, te porežemo in porabimo. Medtem ko rdečo redkvico užijemo celo, moramo črno redkev olupiti, saj ima predebelo in trdo lupino, ki ni užitna. Ker so spojine, ki ji dajejo značilni okus, tik pod povrhnjico, jo lupimo čim bolj na tanko, najbolje z dobrim lupilcem. Tisti, ki jo uživajo v večjih količinah, vedo, da lahko povzroči neprijetno napenjanje in pekoč občutek v želodcu. Da bi se temu izognili, naribano ali narezano rahlo posolimo in pustimo stati nekaj časa. Potrudimo se tudi pri ribanju, bolj ko bo fino ribana, lažje jo bomo žvečili in bolj bomo uživali v okusu.



Večina med nami svoje redkve za vso zimo ni pridelala, zato pa jo lahko kupimo v trgovini ali na tržnici. Pri tem je dobro vedeti, da v hladilniku ne bo zdržala tako dolgo kot v dobri kleti, zato je ne kupujmo na zalogo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: