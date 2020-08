Čokoladni sladoled (RECEPT)

Sestavine: 150 g čokoladnolešnikovega namaza

žlička vaniljevega izvlečka

400 g kondenziranega mleka

450 ml sladke smetane

pest sesekljanih lešnikov

To je recept za hitro pripravljen kremast posladek.1. V skledi do gladkega zmešamo kondenzirano mleko in čokoladno-lešnikov namaz.2. V drugi skledi stepemo sladko smetano, ki ji dodamo vaniljo. Dodamo čokoladno zmes in stepamo še kake pol minute. Vmešamo sesekljane lešnike, po želji pa še malo sesekljane čokolade. Zmes vlijemo v posodo s pokrovom, primerno za zamrzovanje, in za vsaj šest ur postavimo v zamrzovalnik. Na sobno temperaturo vzamemo 10–15 minut, preden postrežemo.