Čokoladna salama (VIDEO)

Gre za takšno kalorijsko bombo, da so piškoti pravzaprav najlahkotnejša sestavina: druge so čokolada, maslo in sladkor, po želji surova jajca (ne, hvala!) ali rum (da, prosim!). Biblija italijanske kulinarike Srebrna žlica velikodušno dovoljuje, da dodamo še oreške, tudi kandirano sadje, vendar je osnova vedno enaka.

Več na Odprti kuhinji.