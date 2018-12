Žafranov riž z marelicami

Recept je iz najnovejše knjige Bebe in Hane Splichal.

Največja skrivnost indijske kuhinje so začimbe. Res je, da so jedi pogosto pikantne, vendar čili ni edina začimba, pikanten okus tudi ni nujno pekoč, le poln je, izrazit in intenziven. Tak vtis naredijo svež ingver, cimetova palčka, klinčki, lističi karija, drobna semena črne gorčice in kumin. Knjiga Kurkuma in vanilija pripoveduje o barvah, vonjih in okusih Indije, kot sta jih doživeli popotnici in veganski kuharici, mama in hči, pisateljica in fotografinjainČe čas dopušča, riž operemo z rokami in ga namočimo za eno uro. Indijske gospodinje pravijo, da roke naredijo hrano posebno. Riž nato odcedimo in skuhamo v soljeni vodi v razmerju ena proti dve, tako da na koncu kuhanja vsa tekočina izpari.Žafranove nitke namočimo v 4 žlicah tople vode in pustimo, da se tekočina obarva.Na olju popražimo najprej kumin, nato dodamo čebulo, polovico mandljev, solimo in pražimo nekaj minut. V ponev damo še bučke, popražimo, začinimo s cimetom, poprom, vmešamo marelice in zalijemo z žafranom. Počasi kuhamo v pokriti posodi, da se bučke skoraj zmehčajo, vendar ostanejo še čvrste. Zdaj vmešamo kuhan riž in pustimo na ugasnjenem štedilniku, da se jed skuha v sopari do konca.Na krožnikih posipamo jed z nalistanimi mandlji, ki smo jih tik pred tem suho popražili v ponvi, da so postali lističi zlato rumeni na robovih.