Vegetarijanska pojedina

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Krompirja in zelenjave ne pečemo z mesom.

Kuhar ne bo imel bistveno več dela, če bo poleg mesa pripravil še katero zelenjavno jed.

Z malce spretnosti in obzirnosti bo večerja popolna za vse jedce.

Recepti za praznična kosila skoraj brez izjeme v ospredje postavljajo meso, na božič kuro, ki brca nazaj, in za novo leto pujsa, ki rine naprej, veleva tradicija. Ker pa vsi nismo mesojedci, so zmeraj dobrodošli predlogi tudi za brezmesne jedi, praznične ali ne. Medtem ko je za družino ali družbo, v kateri mesa nihče ne uživa, preprosto kuhati, se lahko znajdemo v zadregi pri sestavljanju jedilnikov, kadar se med jedci najde le kateri, ki ne bi mesa.A v resnici iščemo težave tam, kjer jih ni. Tudi manj izkušeni kuharji lahko brez velikih težav obed pripravijo tako, da glavni mesni obrok ne bo okrnjen, vegetarijanci ali vegani pa ne bodo imeli občutka, da so odrinjeni na rob in naj se pač znajdejo, kakor vedo in znajo, nekje med prilogami in solatami, če bo lakota prehuda, pa ostane še kos kruha. Jedilnik bo odvisen tudi od tega, ali gre za vegetarijance, ki jedo jajca in mlečne izdelke, ali za vegane, ki ne jedo ničesar, kar je živalskega izvora.Prav tako ni res, da bo imel kuhar bistveno več dela, če bo moral misliti še na brezmesne jedi. Izkušnje kažejo, da so brezmesne jedi tako okusne, da jih običajno takoj zmanjka, saj si jih z užitkom privoščijo vsi jedci. Začnimo s predjedmi, najbolj preprosto je poleg tatarskega bifteka in jetrne paštete pripraviti še dva ali tri namaze iz zelenjave in stročnic. Tudi pri juhi večina ne bo komplicirala in se bo namesto z govejo zadovoljila z zelenjavno, tu imamo res neskončno možnosti, od gostih kremnih do pisanih lahkih enolončnic.Za glavno jed poleg mesa pripravimo na primer polpete iz zelenjave, žitaric ali stročnic, ne moremo zgrešiti s falafli ali sojinimi zrezki. Odlični so različni zavitki in pite, zelenjavni ali pa gobji. Malce več dela bo s polnjeno zelenjavo, ki jo spečemo v pečici, za to so primerne denimo paprike, bučke in jajčevci. Za osnovo nadeva namesto mesa uporabimo stročnice ali žitarice, zelenjavo, začimbe in še kaj dodajmo po željah in okusih. Kot glavno jed ali prilogo pripravimo na primer polento, na katero naložimo zelenjavo in sir in gratiniramo v pečici.Kot priloge k naštetim jedem pripravimo različne omake, ki jih bomo postregli tudi k mesu, pa bo volk sit in koza cela. Zares ni težko kuhati dvojno, samo malce spretnosti, zlasti pa obzirnosti potrebujemo za to, pač ne bomo krompirja in zelenjave pekli skupaj z mesom. Dodamo še solate in raznolika večerja za vse jedce bo popolna.